Ševětín a Nová Ves aneb Jak vytěžit z lidí duši

Žijeme v době, kdy nezřídka zájmy podnikatelů jdou proti lidem i přírodě, jež obklopuje města i vesnice. Lidé se tak stávají rukojmími byznysu s přírodním bohatstvím. Přesně takovýto případ můžeme nalézt v Jihočeském kraji. V Ševětíně u Českých Budějovic. Oč jde? Společnost Kámen a písek (KaP), která v Ševětíně těží štěrkopísky, chce zvětšit stávající lom.

V Ševětíně vznikla proti rozšiřování lomu petice s několika stovkami podpisů. Obyvatelé požadují snížení pro ně negativních vlivů z těžby nebo chtějí alespoň získat z podnikání kompenzace. Často jde totiž těžba za hranici únosnosti pro místní obyvatele. Jak uvedla iDnes.cz, místní obyvatel a člen petičního výboru Roman Mašek pravil, že je obtěžuje hlavně nešetrně umístěná drtička kamene a vize, že nová úpravna má stát ještě blíže k jejich zástavbě. Požadují, aby firma tento provoz posunula dál nebo uložila pod úroveň terénu, jak to dělají třeba v lomech v Rakousku. V opačném případě hrozí, že po rozšíření těžby budou těžbou trpět obyvatelé ještě další desítky let. Společnost KaP totiž zjistila, že v nové lokalitě jsou zásoby suroviny na dalších až 100 let. Ševětínští požadovaný počet podpisů pro vyhlášení referenda minulý týden naplnili. Návrh chtějí předložit zastupitelům na nejbližším jednání. Proti zásadám územního rozvoje kraje stojí i záměr rozšíření těžby živce v okolí Nové Vsi nad Lužnicí. Proti je obec, která zde vlastní pozemky. Problémem je, že dobývací prostor zasahuje do chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a sousedí s evropsky chráněnou ptačí oblastí a přírodní rezervací při Lužnici Krabonošská niva. Jihočeský kraj již dříve zařadil les východně od lomu v Ševětíně do tzv. území určených pro těžbu. Na úkor místního územního plánu, který zde počítá s využitím pro bydlení a zemědělství. Dotčené je hlavně území kolem sousedního Mazelova, kde padnou za oběť budoucí těžbě desítky hektarů lesa, což odmítají nejen místní obyvatelé, ale i zemědělci a ochránci přírody, kteří varují před hydrologickými důsledky.

Ševětínské trápí nadměrný hluk a prach v důsledku těžby štěrkopísků už dlouhých 30 let. V oné třicítce můžeme vidět symboliku třech desítek let, kdy už v naší zemi vládne »svoboda a demokracie«, kdy vítězný Listopad umožnil – dle slov Václava Klause st. – aby ekonomové předběhli právníky, a o vše se postarala neviditelná ruka trhu. Svoboda podnikání podle liberálů a konzervativců nezná hranic, a tak nepřekvapí, že bezbřehý byznys válcuje krajinu v blízkosti lidských obydlí.

Přesto věřím, že existuje pomoc obyvatelům takovýchto obcí, jež drtí zájmy podnikatelů. Plně podporuji vyhlášení místního referenda v Ševětíně, protože lidem se nemá brát právo se vyjádřit a to nelze omezit jen na volby. Vynasnažím se, a nejen já, ale všichni zastupitelé KSČM, abychom v jižních Čechách získali důvěru lidí a zastupovali je i v takto vypjatých případech.

Radek NEJEZCHLEB, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje