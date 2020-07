Elektrodebilita

No pěkně si to bratia zvolili. Tedy u nás volby často vyhrává taková »osobnost«, že nad tím zůstává rozum stát, ale Čaputovou opravdu naštěstí fakt nemáme.

Holka, která se podle všeho za Sorosovy peníze dostala »ze skládky« na prezidentku, to samozřejmě určitě nemá lehké. Těch lidí, kterým se nyní musí odvděčit za své zvolení, musí být opravdu mnoho. Nejspíš právě proto teď, při návštěvě v regionech, zase zaperlila. V Banskobystrickém kraji navštívila firmu, která zaměstnává přes 600 lidí a komentovala to následovně: »Zaujímavosťou je, že väčšinu z nich tvoria ženy, ktoré tu vyrábajú súčiastky do elektromobilov. Podobných zamestnávateľov potrebuje tento región ako soľ, a nielen preto, že ekonomická kríza sa tu už podpísala na raste nezamestnanosti. Vďaka tomu, že sa firma venuje výrobe súčiastok pre elektromobily, nezasiahla ju ekonomická kríza tak, ako firmy pôsobiace v oblasti výroby pre klasické automobily. Je to potvrdením toho, ako je dôležité, aby naše automobilky boli úspešné v uchádzaní sa o výrobu elektrických áut,« uvedla prezidentka.

Jako ano, je fajn, že ženy pracují, byť nechápu, proč je tak úžasné, že dělají v montovně. Doufám, že alespoň polovina z nich jsou černošky a ještě se sexuálně nevyhraněným názorem, aby to vyhovovalo současným trendům. Ale jestli zrovna elektromobilita je budoucnost, o tom si dovolím velice intenzivně polemizovat.

Vím, že se úředníčci Evropské unie spolu s elektroakcionářem Sorosem snaží světu naordinovat právě elektromobilitu, byť už se jasně prokázalo, že k ekologii to rozhodně nepřispívá. Jen stručně: výroba baterií, dobíjecích stanic i samotné energie… Dohromady mnohem neekologičtější, než současný provoz benzíňáků/nafťáků. Dnes už spíše vypadá módněji vodík, ale tento názor k nám očividně ještě nedorazil. Soros a ani eurokomisaři na něj nejspíš nemají práva.

Tomáš CINKA