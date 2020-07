Ilustrační FOTO - Haló noviny

Většina podnikatelů EET nepřerušila

Počet podnikatelů, kteří od května do července evidovali tržby v rámci EET, byl v porovnání s počátkem roku zhruba o čtvrtinu nižší.

Zatímco v lednu poslalo do systému EET datové zprávy o evidované tržbě 125 732 podnikatelů a firem, v květnu to bylo 95 695, v červnu 96 956 a v červenci zatím 95 081, uvedla finanční správa. Žádný podnikatel nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Elektronická evidence tržeb (EET) byla kvůli dopadům šíření pandemie koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku.

Celkově je podle informací k 19. červenci do EET zapojeno 199 261 podnikatelů, kteří dosud evidovali 14,7 miliardy účtenek.

Ze statistik k EET vyplývá, že zatímco v únoru bylo denně průměrně zaevidováno 11,2 milionu tržeb, v březnu to bylo zhruba sedm milionů tržeb denně, v dubnu 7,2 milionu, v květnu 8,4 milionu a v červnu už 9,6 milionu tržeb denně.

Nouzový stav byl v ČR vyhlášen od 12. března do 17. května. Od 14. března pak musely zavřít restaurace, obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, benzinových pump a některých dalších. Samotného 12. března obchodníci zaevidovali téměř 13,5 milionu tržeb, o den později 13,8 milionu. V pondělí 16. března to bylo 8,3 milionu.

V souvislosti s přerušením evidence tržeb byl také odložen start EET od příštího roku pro všechna zbývající odvětví, hlavně na řemeslníky, ale třeba i na lékaře nebo advokáty. Původně to mělo být od letošního května.

Správa doporučila, aby podnikatelé, kteří si vyzvedli autentizační údaje a zároveň nechtějí do konce roku tržby evidovat, se do systému jednou přihlásili a změnili heslo. »Zaevidování provozovny a generování certifikátu mohou poplatníci provést potom kdykoli při dalším přihlášení před začátkem evidence tržeb,« uvedla správa.

(ng)