»Dlouhodobý odpor« desetitisíců Bulharů

Desetitisíce lidí zahájily v metropoli Sofii a dalších bulharských městech demonstrace za odstoupení vlády premiéra Bojka Borisova, kterou obviňují z korupce a »mafiánského stylu vládnutí«.

Podle organizátorů se jedná o vyvrcholení dosavadní třítýdenní vlny dílčích protestů. Demonstrace v Sofii začala, když její účastníci s bulharskými vlajkami a transparenty vyzývajícími Borisova k rezignaci, zablokovali hlavní křižovatky v centru Sofie. Podle agentury BTA zastavili dopravu také na mostu přes Dunaj do Rumunska ve městě Ruse. Protesty se konají také ve Varně, Burgasu, Plovdivu či Staré Zagoře.

Manifestace mají podle představ organizátorů přerůst v dlouhodobý odpor, který má trvat minimálně do 1. srpna či do demise vlády a generálního prokurátora Ivana Geševa. »Žádný dialog není možný, protože vláda a hlavní žalobce jsou zkorumpovaní,« oznámil jeden z organizátorů demonstrace Nikolaj Hadžigenov s tím, že zakládá stanový tábor před budovou vlády. Účastníci demonstrace byli dopředu vyzváni, aby si s sebou přinesli stany, deky, oblečení a pitnou vodu.

Protestů se účastní lidé a uskupení s různými politickými názory, včetně městských liberálů, studentů po předčasném návratu ze studií v západní Evropě způsobeném epidemií COVID-19, sympatizantů proruského prezidenta Rumena Radeva i stoupenců opozičních socialistů, všímá si agentura DPA.

Podle médií je největší rozdíl oproti protestům z minulých let v Bulharsku v přítomnosti mladých lidí. »Jsme svědky zcela nového fenoménu. Poté, co generace do 30 let po roce 1997 obrazně i fyzicky zmizela z politického života i z ulic, je její současný návrat velice dobrým znamením pro kulturu protestu i pro politickou budoucnost Bulharska,« uvedl sociolog Vasil Grazinov s nadějí, že se mladí nyní začnou více angažovat i v praktické politice.

Borisov, který s několika krátkými přerušeními stojí v čele bulharské vlády od roku 2009, uznal demonstrantům právo na pokojný protest, vyzval je ale k ukončení blokády dopravy. Již dříve sdělil, že odstoupit nehodlá. Zdůvodnil to mimo jiné nutností provést Bulharsko pandemií COVID-19 a z ní vyplývající ekonomickou krizí. Minulý pátek nicméně vyměnil pět členů svého vládního týmu. Začátkem uplynulého týdne Borisovova vláda přestála v parlamentu hlasování o důvěře.

