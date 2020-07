Ilustrační FOTO - Pixabay

Nenasytní boháči

Většina velmi bohatých Američanů, kteří se v rámci kampaně Giving Pledge zavázali k darování většiny svého jmění na dobročinné účely, hromadí stále větší bohatství.

Řada z nich také věnované peníze posílá do svých rodinných nadací a fondů, které prostředky rozdělují pomalu a dárci díky nim rovněž požívají značných daňových výhod. Podle nadace Thompson Reuters to uvádí studie ústavu Institute for Policy Studies.

S kampaní Giving Pledge přišli v roce 2010 miliardáři Bill Gates a Warren Buffet, kteří se zavázali, že věnují většinu svého jmění na charitu. Více než tři čtvrtiny amerických miliardářů, kteří se k jejich závazku připojili, však podle nové studie v posledním desetiletí podstatně zbohatlo.

»Účastníci Giving Pledge si v roce 2010 vytyčili, že odevzdají polovinu svého jmění a namísto toho se jejich majetek zdvojnásobil,« řekl Chuck Collins, spoluautor studie. Řada nejbohatších lidí také vkládá svoje peníze do soukromých fondů, z čehož jim plyne významné daňové zvýhodnění. Tyto fondy pak často peníze jen hromadí a nedostávají se tak až ke koncovým příjemcům.

Jedno procento nejbohatších lidí by mohlo podle analýzy OSN do roku 2050 držet až 24 % veškerého světového jmění, nerovnoměrnost rozdělení bohatství ve společnosti se totiž stále zvyšuje. Podle nedávného šetření nevládní organizace Global Citizen a výzkumné firmy Glocalities si většina lidí přeje, aby se miliardáři více zasazovali za vymýcení chudoby.

(čtk)