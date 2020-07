Ilustrační FOTO - Pixabay

Kubalík pomohl k výhře Chicaga dvěma góly a asistencí

Kanonýr Dominik Kubalík zazářil ve středečním přípravném utkání před restartem sezony NHL po pandemii koronaviru v Edmontonu při výhře hokejistů Chicaga nad St. Louis 4:0 třemi body za dvě branky a jednu asistenci. Střelecky se prosadil i další český útočník Filip Chytil, který v Torontu zkorigoval výsledek při prohře Rangers v newyorském derby s Islanders 1:2. Ondřej Palát pomohl v Torontu třemi asistencemi k výhře Tampy Bay nad Floridou 5:0.

Čtyřiadvacetiletý Kubalík, který spolu s obránci Quinnem Hughesem z Vancouveru a Calem Makarem z Colorada kandiduje na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka ligy, nejdříve v 28. minutě asistoval u úvodní branky Brandona Saada. V závěrečném dějství se plzeňský odchovanec, který do Chicaga zamířil loni ze švýcarského celku Ambri-Piotta, dvakrát prosadil proti obhájci Stanleyova poháru v přesilových hrách.

V čase 45:04 zakončil z pozice mezi kruhy kombinaci Patricka Kanea a Kirbyho Dacha a zvýšil na 3:0. Necelých osm minut před koncem po asistenci kapitána Jonathana Toewse prostřelil Jakea Allena pod vyrážečkou a dovršil výsledek.

Kubalík byl v nedohrané základní části NHL s 30 góly z 68 zápasů suverénně nejlepším střelcem mezi nováčky. Proti Blues strávil na ledě 12 minut a pět sekund a připsal si čtyři střely na branku. V sestavě Blackhawks nechyběl ani další český útočník David Kämpf, který odehrál o tři čtvrtě minuty více času než Kubalík, ale nebodoval.

V Edmontonu se hrál ještě zápas mezi Winnipegem a Vancouverem, v němž zvítězili Jets 4:1. Canucks se prosadili až v závěru zápasu za stavu 0:3.

Dvacetiletý Chytil snížil v newyorském derby v 57. minutě, kdy po přihrávce Jespera Fasta zamířil do odkryté branky Islanders. Ztrátu už Rangers, v jejichž sestavě nechyběl ani obránce Libor Hájek, nestihli smazat.

Na ledě torontské Scotiabank Areny si v duelu Washingtonu s Carolinou zachytali dva čeští brankáři. Spokojenější mohl být Vítek Vaněček, jenž dostal prostor na třetí třetinu, kdy nahradil hvězdu Capitals Bradena Holtbyho. Ze 14 střel jednou inkasoval, když ho v přesilovce překonal Fin Teuvo Teräväinen, a pomohl tak k těsné výhře 3:2.

Branku poražených Hurricanes hájil od úvodního buly Petr Mrázek. Z 16 střel, jež na něho mířily, inkasoval třikrát. Dochytal v čase 32:25, kdy Alexandr Ovečkin zvýšil druhým gólem v utkání na 3:1. Kapitán vítězů Stanley Cupu z roku 2018 si připsal navrch i asistenci.

"Přípravné utkání máme za sebou. Bylo to hodně zajímavé. Člověk nevěděl, co od toho očekávat. Byla to taková oťukávaná. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v zápasech, až o něco půjde. Bez fanoušků jsem dlouho nehrál, člověk si na to musí zvyknout, ale je to pro všechny stejné. Každý musí najít motivaci sám za sebe jinak, než že nás poženou fanoušci," uvedl Mrázek.

Trenér Hurricanes Rod Brind'Amour uvedl, že zatím ale stále nemá jasno o tom, kdo zahájí v brankovišti sérii kvalifikace proti New York Rangers. "Myslím, že oba kluci byli dobří. Reimer šel do zápasu studený a vedl si velmi dobře, nebylo to pro něho snadné. Chytal dobře, ale to Petr taky. Jsem každopádně rád za oba dva," prohlásil Brind'Amour.

Druhým nejaktivnějším střelcem Capitals po Ovečkinovi byl Jakub Vrána, ze čtyř jeho pokusů se však žádný neujal. V obraně vítězů nastoupili Michal Kempný i Radko Gudas. V sestavě Hurricanes naopak scházel útočník Martin Nečas, který naposledy s týmem trénoval v sobotu, kdy odstoupil zřejmě kvůli zranění.

V sestavě vítězných Lightning vedle Paláta nechyběl ani obránce Jan Rutta. Gólman Floridy Andrej Vasilevskij vychytal díky 26 zákrokům čisté konto. Tampu Bay, která má jako druhý nejlepší tým Východní konference z nedohrané základní části jistou účast v prvním kole play off, čeká od pondělí boj o nasazení postupně s Washingtonem, Bostonem a Philadelphií. Florida už v sobotu vstoupí do kvalifikace na tři vítězné duely proti New York Islanders.

Palát se nejdříve podílel ve 14. minutě na úvodním gólu utkání. Po jeho přihrávce překonal Sergeje Bobrovského bekhendovým blafákem Brayden Point, který pět sekund před koncem úvodního dějství zvýšil na 2:0.

Po 113 vteřinách druhé části se radovali Lightning znovu díky Nikitu Kučerovovi, který využil přesilovou hru. V 26. minutě našel Palát na pravém kruhu Lukea Schenna, jenž zajistil nad rivalem z Floridy už čtyřbrankový náskok.

Výsledek dovršil v polovině závěrečného dějství Kučerov, jemuž asistovali autor čtyř bodů (2+2) Point a Palát. Na ledě strávil český útočník přes 13 minut a připsal si čtyři kladné body v bilanci plus/minus. Rutta odehrál přes 15 minut.

Gólman Pavel Francouz odchytal v Edmontonu za Colorado druhou polovinu utkání při vítězství 3:2 nad Minnesotou a ze 14 střel neinkasoval. Philippa Grubauera vystřídal český brankář ve 31. minutě a při jeho pobytu v brankovišti už nepadla branka ani na jedné straně.

Colorado jako druhý tým Západu bude hrát o pozici před jistým 1. kolem play off od neděle se St. Louis, Dallasem a Vegas. Minnesota vstoupí do kvalifikačního souboje s Vancouverem rovněž v neděli.

Avalanche otevřeli skóre po 85 sekundách díky Joonasu Donskoiovi a na vyrovnávací přesilovkovou trefu Matta Dumby odpověděl hned v páté minutě Nathan MacKinnon. Ještě v úvodním dějství opět smazal ztrátu Eric Staal, ale v čase 24:31 se postaral v početní výhodě o vítěznou trefu Gabriel Landeskog. Grubauer před přenecháním prostoru v brankovišti Francouzovi kapituloval dvakrát z 20 střel.

Přípravné zápasy před kvalifikací a play off NHL:

Toronto:

Florida - Tampa Bay 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky: 14. a 20. Point (na první Palát), 22. a 50. Kučerov (na druhou Palát), 26. L. Schenn (Palát).

Washington - Carolina 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky: 9. a 33. Ovečkin, 11. Kuzněcov - 9. Trocheck, 43. T. Teräväinen. Brankář Vítek Vaněček (Washington) odchytal 20 minut, ze 14 střel jednou inkasoval a měl úspěšnost zákroků 92,9 procenta. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 32:25 minuty, ze 16 střel inkasoval tři branky a měl úspěšnost zákroků 81,3 procenta.

NY Rangers - NY Islanders 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 57. Chytil - 30. Beauvillier, 56. D. Toews.

Edmonton:

Minnesota - Colorado 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Branky: 4. Dumba, 15. E. Staal - 2. Donskoi, 5. MacKinnon, 25. Landeskog. Brankář Pavel Francouz (Colorado) odchytal 29:30 minuty a ze 14 střel neinkasoval.

Chicago - St. Louis 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 26. a 53. D. Kubalík, 28. Saad (D. Kubalík), 30. D. Strome.

Winnipeg - Vancouver 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 19. Poolman, 35. Ehlers, 37. Kulikov, 59. Wheeler - 54. Roussel.

(čtk)