Ilustrační FOTO - Pixabay

Důchody porostou, navzdory deficitu

Systém penzí v ČR se dostal do propadu. Za první pololetí deficit dosáhl 13,85 miliardy korun. Před rokem byla penzijní soustava v přebytku 6,28 miliardy. Premiér Andrej Babiš (ANO) však slíbil, že navzdory tomu důchody dále porostou. To požaduje i KSČM.

»Peníze na důchody nechybí a chybět nebudou,« řekl Babiš v Terezíně.

Průměrný starobní důchod, který vyplácela ČSSZ, na konci března dosahoval 14 397 korun. Vláda slíbila, že se do sněmovních voleb v příštím roce částka dostane na 15 000 korun. Babiš uvedl, že kabinet určitě splní, co slíbil. »V programovém prohlášení máme 15 tisíc, ale bude to podstatně víc,« řekl.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová to vidí jako jedinou možnou cestu. »Je potřeba, aby důchody dále rostly. Počítáme s tím a je to také jedna z našich podmínek tolerance vlády. Stále tu máme spoustu důchodců na hranici chudoby a KSČM je přes palubu rozhodně nehodí, i když situace ekonomiky není jednoduchá,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Podle zákona se penze zvednou od ledna 2021 o navýšení cen a o polovinu růstu reálných mezd. Inflace je nyní vyšší a výdělky se upravovaly začátkem roku ještě před krizí, takže by se průměrné přidání mělo pohybovat nad 800 korun. Babiš řekl, že by rád průměrnou částku zaokrouhlil na 900 korun. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) by to znamenalo 60 korun nad zaručené zákonné přidání. »Já si myslím, že 60 korun měsíčně je skutečně málo,« řekla ministryně. Dodala, že svůj vlastní návrh »včas představí«.

Není důvod k panice

Loni se na penze vybralo o 16,44 miliardy víc, než se na ně a na jejich správu vyplatilo. V roce 2018 přebytek činil 18,64 miliardy korun. Rok 2017 skončil se schodkem 3,64 miliardy. Z údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění vyplývá, že půlroční příjmy z pojistného kvůli koronavirové nákaze a krizi jsou letos proti loňsku zhruba o 1,5 miliardy korun nižší, výdaje se ale zvedly asi o 18,7 miliardy.

Podle Aulické Jírovcové nemá smysl propadat panice. »Deficit důchodového účtu se dal očekávat, víme, jaké rány ekonomika kvůli koronaviru dostala. A výhledově to nebude patrně o mnoho lepší, protože nelze vyloučit, že nás čeká vlna propouštění, a tedy nižší platby sociálního pojištění. Přesto to není důvod k panice, uvážíme-li, že v minulých letech byl důchodový účet přebytkový,« poznamenala stínová ministryně.

Příjmy zahrnují povinné odvody i dobrovolné pojištění. Za první pololetí dosáhly 242,66 miliardy korun. Loni to bylo 244,14 miliardy. Výdaje na důchody se za letošních prvních šest měsíců dostaly na 253,31 miliardy a správa stála 3,2 miliardy, celkem tedy 256,51 miliardy. Loni za první pololetí vydaná suma činila 237,52 miliardy.

V letošních prvních dvou měsících byly příjmy vyšší než loni, a to celkem o 5,6 miliardy. Ještě v březnu, kdy se česká ekonomika zastavila, to bylo meziročně o 0,6 miliardy víc. V dubnu ministerstvo proti loňsku zaznamenalo pokles o 1,6 miliardy, v květnu o tři miliardy a v červnu o 2,6 miliardy.

Samostatný důchodový účet v ČR neexistuje. Příjmy a výdaje jsou v rozpočtech jednotlivých ministerstev. Nejvíc penzí a největší sumu má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Své systémy mají pak resorty vnitra, obrany či spravedlnosti.

ČSSZ, která vyplácí přes 2,89 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí a vybírá odvody od zaměstnanců, firem či živnostníků, evidovala přebytek v posledních třech letech. Za příznivým vývojem byla dobrá kondice českého hospodářství s nejnižší nezaměstnaností v EU a s růstem výdělků, i když v poslední době se začínalo projevovat zpomalování ekonomiky.

ČR byla od 12. března do 17. května kvůli koronavirové nákaze v nouzovém stavu. Uzavřené zůstaly školy, restaurace, služby i většina obchodů a sociálních služeb. Fungovat přestaly i některé firmy. Řada rodičů zůstala na ošetřovném. Experti mluví o »vypnutí ekonomiky«. Důchodový systém tak přišel o příjmy. Výdaje ale rostly, a to hlavně po lednovém zvýšení penzí. Letošní valorizace za prvních šest měsíců stála podle údajů ministerstva práce z jeho rozpočtu 15,14 miliardy korun.

(ste)