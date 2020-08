Ilustrační foto - wikimedia commons

Do 2. bloku Leningradské JE-2 zavážejí palivo

Dne 19. července bylo v jaderné elektrárně Leningradská JE-2 zahájeno fyzikální spouštění nového bloku s reaktorem VVER-1200. Do reaktoru byla zavezena první ze 163 palivových tyčí s jaderným palivem. Jadernou elektrárnu provozuje společnost Rosenergoatom (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom).

Generální ředitel společnosti Rosenergoatom Andrej Petrov k tomu řekl: »Zahájení fyzikálního spuštění znamená, že všechny práce související se stavbou bloku byly dokončeny. Dnes toto nejdůležitější zařízení bloku získalo status »jaderné elektrárny« a pracovníci elektrárny převzali zodpovědnost za bezpečný provoz bloku na dlouhé roky dopředu.«

Po ukončení zavážení paliva bude reaktor uveden do tzv. minimální regulované úrovně výkonu (až jedno procento), aby bylo možné prověřit bezpečnost všech fyzikálních procesů, které se zde odehrávají. Základním úkolem této etapy spouštění je potvrdit, že blok uváděný do provozu bude pracovat bezpečně a spolehlivě při projektových parametrech, a to po celou dobu svého provozu. Poté začne příprava bloku k energetickému spouštění a k zahájení výroby elektřiny. Uvedení energetického bloku do provozu je naplánováno na rok 2021. Reaktor VVER-1200 Leningradské JE, kterou před několika lety mohly navštívit i Haló noviny, tak nahradí kapacitu energobloku č. 2 reaktorem RBMK-1000, který bude po 45 letech provozu na konci letošního roku definitivně odstaven.

Projekt VVER-1200 je vlajkovým reaktorem generace 3+ ruské státní korporace pro atomovou energii Rosatom a jediným reaktorem na světě generace 3+, který je vyráběn sériově. Druhý blok Leningradské jaderné elektrárny se stane spolu se dvěma bloky Novovoroněžské JE-II, které byly spuštěny v roce 2016 a 2019, a prvním blokem Leningradské JE-II, který byl spuštěn v roce 2017, čtvrtým sériově vyrobeným blokem.

Projekt VVER-1200 má oproti předchozí generaci (VVER-1000) několik výhod. Kapacita reaktorového zařízení se zvýšila o 20 %, počet zaměstnanců se snížil o 30-40 %, životnost hlavního zařízení se zdvojnásobila a je v současnosti 60 let s možností prodloužení o dalších 20 let.

Tuto technologii se rozhodly využít například Finsko, Maďarsko, Čína, Bangladéš, Bělorusko, Turecko a další. Portfolio zahraničních projektů společnosti Rosatom v současnosti zahrnuje 36 bloků v různých fázích realizace ve 12 zemích světa.

S reaktory VVER-1200 mají navíc i české firmy reálné dodavatelské zkušenosti. Do nových bloků Leningradské JE například dodaly armatury firmy Arako, Armatury Group, Modřany Power, Mostro a MPower Engineering, LOCA-kabely Kabelovna Kabex a čerpadla Sigma Group. Šlo v souhrnu o produkci za 350 milionů korun. Do elektrárny Novovoroněžská II putovaly z ČR v letech 2003–16 armatury, hermetické kabelové průchodky, čerpadla, elektropohony, laboratorní vybavení a obráběcí stroje v celkové hodnotě přes 1,4 miliardy korun.

(rj)