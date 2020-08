Ilustrační FOTO - Pixabay

Ukrajina? Za peníze vše. I lepší věznění

Ukrajinci ve vyšetřovací vazbě si mohou dopřát větší celu s klimatizací či mikrovlnnou troubou - pokud si zakoupí poukazy, které v hlavním městě Kyjevě stojí v přepočtu 1610 korun za den. Uvedla to v úterý ČTK.

Poukázky platné šest měsíců lze zakoupit na webu ministerstva spravedlnosti. Představují další krok v systému, který od května umožňuje zadrženým připlatit si za lepší podmínky.

Ministr spravedlnosti Denys Maljuska uvedl, že vouchery mohou kupovat sami zadržení, ale může jít i o vtipný dárek pro úředníky podezřelé z korupce či podnikatele vyhýbající se placení daní. »Nečekáme, že většinu poukazů použijí lidé, kteří byli skutečně vzati do vazby,« řekl.

Logicky ne všem se to zamlouvá. Šéfka ukrajinské pobočky organizace Amnesty International Oksana Pokalčuková míní, že spravedlnost by se neměla komercializovat a že úřady jsou povinny zajistit lidské podmínky všem vězňům bez ohledu na jejich solventnost.

Maljuska zvráceně tuto kritiku odmítá: »Existuje základní minimum, které stát zajišťuje zdarma všem občanům. Ale to, co je nad touto úrovní a co stát nemůže zajistit, musí uhradit jednotlivec na své náklady.«

Loňská zpráva americké vlády označovala podmínky v ukrajinských věznicích za tak »bídné«, že občas představují »vážné ohrožení života a zdraví vězňů«, připomněla agentura Reuters.

Peníze získané v rámci možnosti připlatit si za lepší podmínky se v kyjevské vazební věznici využívají k opravě tří obyčejných cel. »Byla tu plíseň a tma a naprosto nevyhovující záchod. Naštěstí celu zrenovovali,« pochvaloval si jeden z vězňů.

Ministerstvo by podle Maljusky mohlo také vydat dárkové poukázky pro zájemce o přenocování v cele pro zábavu, ale zapotřebí by bylo postarat se o bezpečnost hostů ve věznici. Tak to dopadá, když je stát totálně vytunelovaný…

(rj)