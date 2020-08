Zubař nad zlato

V Třešti, jednom z pěti měst Jihlavska, končí čtyři zubaři. Souběh okolností, stane se, přehlásí se jinam, žádný problém. Opravdu? Nejen v regionu, ale v celém Kraji Vysočina jsou dentisté nedostatkovým zbožím, navzdory statisícovým pobídkám krajského úřadu. Obce ve snaze vyjít vstříc a pomoci obyvatelům nabízí byty, prostory pro ordinace, finanční prostředky na zařízení. Přesto zdravotní pojišťovny odkazují stovky nebo dokonce tisíce klientů na »nejbližší« registrující lékaře v Brně nebo dokonce Praze…

Výmluvné byly záběry na sociálních sítích v loňském roce, kdy v Jihlavě otevřela nová ordinace a lidé stáli mnohahodinové fronty na registraci, zdaleka ne všichni úspěšně. Zlaté socialistické banány. Péče o chrup je zásadní pro každého a můžete si čistit zuby, jak chcete, pravidelné prohlídky a odborné zásahy tím nenahradíte. A co dokáže bolavý zub, to známe všichni, v takové chvíli bychom rádi vyměnili supermarkety přecpané zbožím a zahraniční dovolené za každoroční preventivní prohlídku a zubaře na dosah. Dříve samozřejmost – dnes luxus, na který se v dohledné době zjevně těšit nemůžeme. Situace je navíc zátěžová i pro praktikující zubaře, jak si posteskl třešťský dentista, jeden ze dvou, kteří zůstávají, telefony neustále zvoní, ruší při práci, mnozí si odmítají nechat vysvětlit, že registr má omezenou kapacitu, je problém jít nakoupit nebo třeba natankovat pohonné hmoty, lidi ho zastavují všude a žádají registraci. A běda, když je veřejně známá adresa lékařova bydliště.

Není to tak dlouho, co se přes náměstí v městečku, kde žiji, táhla dlouhatánská fronta… Protože jsem tou dobou sháněla zubaře už několikátým rokem, vrhla jsem se statečně do davu s odhodláním vytrvat. Ale omyl, tihle lidé čekali na brambory od soukromého zemědělce, kilo za osm korun. To už je ovšem jiná kapitola…

Helena VRZALOVÁ, předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM