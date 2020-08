Generál v Maršálově roli

Bude zle v této zemi. Tedy, možná. Pokud ano, pak se ono »zlo« projeví tak, že bude třeba povolat blanické rytíře, aby »zlo« zažehnali. Vždycky jsem si myslel, že vyprávění o blanických rytířích je jenom pověstí, že nás má utvrdit v tom, že patron země české, který je povede, je jen bájná postava. Prostě »patron« a »patronům« se připisují různé zázraky a výjimečnosti. Po zveřejněném rozhovoru s generálem Petrem Pavlem, jsem došel k jinému názoru. Blaničtí rytíři... alespoň jeden tu je, a je to právě zmíněný bývalý náčelník až z Bruselu. Sdělil nám, že zatím vlastně neví, zda bude kandidovat na nového českého prezidenta, že zatím má zřejmě jiné úkoly na přemýšlení. Zároveň se ovšem pochlubil, že už má své významné sponzory. Tak, jak to vlastně je? Kdyby nevěděl, zda nebude kandidovat, nehledal by ani sponzory.

Hlavním je ovšem definitivní rozhodnutí, zda kandidovat bude, či nikoli. To údajně závisí na tom, zda vznikne nebezpečí, že v čele naší země bude, tedy zvítězilo-li by, »zlo«. Pak by se hrdě postavil do čela boje za správnou orientaci naší země, za naši záchranu. Nevím, co je to »zlo«. Mohu se to jen domnívat z několika stanovisek pana generála. Pro něj jsou »zlo« velké, americkému vedení vzdorující, země. Ohrožují nás, chybí v nich demokracie, svoboda a západní chápání práv. Být na nich v čemkoli závislým je jedním z projevů »zla« a nebezpečím pro nás pro všechny. V čele země nesmí být někdo takový, jako je dejme tomu Zeman, který je pro spolupráci se zeměmi na východ. Ani Klaus by zřejmě u něj neprošel. Tady je »zlo« podle čtyřhvězdičkového generála. Kdyby se tedy objevil někdo, kdo myslí třeba jako zmínění exprezidenti, pak by to byla chvíle pro Pavla. Musel by tomu zabránit. Má přece takovou autoritu, tak ho lidé milují, že toho druhého či druhé by velmi rychle odstranil z cesty. Anebo, dodejme, podporu médií.

Při této myšlence mě napadlo si jako Maršála z Čapkovy Bílé nemoci představit našeho »zachránce před zlem«. Nehodil by se do této funkce? Hodil, a zároveň by dobře vypadal na známkách. Peníze na volební akce, jak přiznal, už má v kapse. Odkud jsou, nevíme, ale nedivil bych se, kdyby připluly »přes velkou vodu«. »Zlo« by jeho vítězstvím bylo zničeno a zemi by vládl pořádek. Jako za Maršála. Jen by nesměla přijít nějaká vlna nové »bílé skvrny«, přičemž nemusí jít vůbec o nemoc. Ale to by jistě protektoři pana generála lehce zvládli, mají k tomu prostředky, a my pak, jako poslušné ovce, bychom před balkonem Maršálovi provolávali slávu a vůbec by nám nezaleželo na Galénech.

Jaroslav KOJZAR