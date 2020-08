I Have a Dream. American dream

Svět je malý. A tak se po 35 letech v jedné vesnické osvěžovně potkali dva, kteří se naposledy viděli jako pionýři:

Pionýr A: »Ty vado, seš to ty?«

Pionýr B: »Já byl vždycky já, de vo to, koho myslíš.«

Pionýr A: »Chodili sme spolu na základce do Práčat.«

Pionýr B: »To by souhlasilo, to už je ale skoro 40 let…«

Pionýr A: »Ty vado, to by taky souhlasilo… Ale ty ses pak vodstěhoval někam na Moravu, ne?«

Pionýr B: »Ty vado, já ti dám na Moravu! Na Slovácko! Boha, sem začal používat to tvoje ‚ty vado‘ - ale je mi to nějaký povědomý… To říkával předseda, ale ten měl vo padesát kilo míň…«

Pionýr A: »Ty vado, to je po dětech! Však ty musíš mít aspoň tři, tys přibral ještě víc! Ty seš typickej Mládkův chlap - toho podle něj dělaj brejle, pleš a břicho.«

Pionýr B: »To není možný, tebe bych tu nečekal!«

Následovala pro náš příběh nedůležitá část vyprávění o životních cestách obou pionýrů, kterou přeskočíme až k části:

Pionýr B: »Pamatuješ na Lukáše, co s náma v Práčatech nechtěl hrát na agenty?«

Pionýr A: »Ty vado, Lušu? Jak nechtěl krycí ména prohozením prvních slabik u ména a přímení, Lukáš Šustr… Tak vymyslel tu hovadinu Lušu. Ten ale skončil někde v Praze, proč se ptáš zrovna na něj?«

Pionýr B: »Tak ten se nedávno, no nedávno – asi pět let, přistěhoval do vedlejší vesnice. Von byl divnej už tehdá, když nám dělal vedoucího, ale teď mu hráblo nonplusultra! Už v Praze se prej motal kolem politiky, tady se voženil a stal se předsedou na okrese.«

Pionýr A: »Ty vado! A u kerý strany?«

Pionýr B: »To by ses divil, pionýre! Kdybych to na něj vytáh, měl by po kariéře…«

Pionýr A: »Ty vado, to je vocas…«

Pionýr B: »Nedávno sem ho potkal v hospodě, měl pod kulichem, jinak by si nepřised, bojí se mě jak čert kříže. A přitom je mi ukradenej. Ale svěřil se mi se svým plánem.«

Pionýr A: »Ty vado, nestraš…«

Pionýr B: »Říkal, že má sen, americkej sen, von to teda řek anglicky, ale na to já sem blbej, já nedával ani azbuku. Prej se stane šéfem na kraji a za rok parláč. A pak má úmysl skončit na hradě, akorát neříkal na kterým. Ty vado, v naší kotlině je hradů nějak moc. A taky říkal, že si sestavil kandidátku sám, prej mu zobou z ruky. Dokonce tam prej i prosadil ňáký svý kámoše, někoho vyškrt a všechno mu prochází.«

Pionýr A: »Ty vado, to je vocas…«

Pionýr B: »Tak to víme dávno. Jak říkám, mně je ukradenej, ale představ si, že se tohle doví někdo, kdo s tím bude umět naložit…«

Pionýr A: »Ty vado, to je vocas…«

A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten pionýr A se totiž jmenuje

Zbyšek KUPSKÝ