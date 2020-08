Ilustrační FOTO - Pixabay

Domácí mýdlo a jak ho připravit

Říká se, že ženy (ostatně kdo jiný) objevily mýdlo před třemi tisíci, ne-li více lety. Prý náhodou, ale tomu nevěřím. Ženy byly a jsou přemýšlivé, nacházejí řešení problémů i tam, kde to muže ani nenapadne. Tehdy kombinací tuku, vody a popele z posvátného ohně vytvořily ženy první hrubou mýdlovou substanci, kterou začaly proces výroby mýdla. Nepoužívalo se k praní prádla, ale k očistě těla…

Příprava domácího mýdla i v čase dávno již minulém byla postavena na zpracování odpadního živočišného tuku. Naše babičky a jejich maminky vyráběly domácí mýdlo, ne však tak běžně, jak se někdy povídá. I před sto lety bylo mýdlo dostupné v obchodech za relativně dobrou cenu, a to nejen k mytí, ale i k praní. Například slavné mýdlo s jelenem se vyrábí již od roku 1848 dodnes. V době nouze však nezbylo, než se do jeho přípravy pustit doma.

»Domácké« mýdlo se podle receptu z roku 1940 vyrábělo například takto: Dejte vařit litr dešťové nebo říční vody (ano, šlo o to, aby voda byla takříkajíc měkká). Přidejte 150 g tuku (sádla nebo loje, a nebojte se ani zkaženého tuku) a 300 g sodného louhu (pozor, je to žíravina!). Vařte 10 minut za stálého míchaní, pak přidejte 25 g roztlučené kalafuny a vařte na mírném ohni za občasného míchání asi tři hodiny. Délku vaření nepřehánějte, po dvou a půl hodinách zkuste kapku směsi dát na studenou plochu. Když rychle vystydne a zbělá, je vaření hotovo. Poté vlijte směs do dřevěné (a žádné jiné!), studenou vodou vypláchnuté misky. Mýdlo nechte asi 12 hodiny v klidu stát, pak ho vyklopte, nařežte na kostky a nechte důkladně oschnout. A je hotovo! Náš test tohoto babského receptu dopadl dobře.

Vzpomeňte, jak babičky i naše maminky sbíraly každý kousek zbytku mýdla a pak z něj »vyráběly« vlastní mýdlo! Třeba jen tím, že vodou změklé zbytky rukou propojily. Některé z nich je však uměly využít k výrobě nového mýdla jako mýdlový základ, který ovšem můžete koupit v drogerii.

A připravit si vlastní, například levandulové mýdlo. Budete potřebovat zhruba hrnek nastrouhaného či jemně pokrájeného mýdlového základu, půl hrnku sušených lístků levandule, zkuste přidat polévkovou lžíci levandulového oleje, lžičku rozmarýnového oleje a to stačí. Vše snadno koupíte, tak jako to měly možnost koupit naše babičky. Pro zpestření barevnosti přidejte trochu potravinového barviva. Mýdlový základ rozpusťte v klasické vodní lázni. Tedy tak, že ve větším hrnci zahřejte vodu, do něj ponořte menší hrnec s mýdlovým základem a za stálého míchání ho rozpusťte. Místo mýdlového základu můžete, jak již řečeno, použít i zbytky starých mýdel. Do směsi přidejte jemně podrcené lístky a květy levandule i oba oleje. Důkladně prohřejte, ano, za stálého míchání. Stáhněte z tepla, nalijte do formy (nejlépe dřevěné), po ztuhnutí mýdlo nakrájejte. Dlužno dodat - nikam nepospíchejte. Klidně počkejte až 30 dní, než mýdlo dozraje.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Výroba mýdla úplně od základu není žádná legrace, používá se při ní hydroxid sodný (louh), mýdlo se musí vařit a nechat několik týdnů zrát, aby se snížila jeho zásaditost. To je opravdu jen pro zkušené. Domácí mýdlo si již dobrých pár desítek let můžete vyrobit již z hotové mýdlové hmoty, kterou vzpomínáme o několik řádků výše. Tu koupíte v obchodech s výtvarnými potřebami, ale i v některých drogeriích. Za 1000 g zaplatíte něco přes sto korun. Toto množství vám snadno vystačí na deset mýdel. K obarvení můžete koupit speciální barvy na obarvení mýdla, ale postačí vám i běžné potravinářské barvivo, tak jako našim babičkám. Ty ostatně, pokud si doma dělaly mýdlo, místo těžko dostupných vonných esencí a olejíčků používaly běžně dostupné, mnohem levnější, esence potravinářské.

Mýdlovou hmotu nakrájejte na menší kousky a rozehřejte ve vodní lázni, respektujte návod na obalu. Když se hmota rozpustí, přidejte barevný pigment podle svých představ. Do směsi můžete přidat i jiné přísady, například sušené květy, mletou zrnkovou kávu, nebo celá zrnka kávy, ovesné vločky, badyán atd. Nakonec přidejte potravinářské vonné silice. Nalijte do dřevěné formy a nechte zatuhnout. Jak již řečeno, žádný spěch…

A nebojte se experimentovat. Tak jako naše babičky, které neváhaly přidat do mýdlového základu například rozmačkané jahody, na tenké plátky nakrájená jablka, ba ani lístky růží apod. Inu babičky.

(jan)