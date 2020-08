Ilustrační FOTO - Pixabay

Více než čtvrtina Němců nejsou Němci

Nacisté by se uvztekali, kdyby to viděli… Více než čtvrtina Němců, přibližně 21,2 milionu, pochází z rodin imigrantů. Zhruba dvě třetiny těchto lidí mají kořeny v jiných evropských zemích. Vyplývá to z údajů, které minulý týden zveřejnil Statistický spolkový úřad ve Wiesbadenu.

Migrační historii má 26 % německé populace. Vloni podíl těchto lidí vzrostl o 2,1 %, což je paradoxně nejméně od roku 2011. Pětašedesát procent těchto lidí jsou přitom přistěhovalci z některé jiné evropské země nebo jejich potomci. Jde o 13,8 milionu lidí, z nichž 7,5 milionu má podle ČTK kořeny v jiné členské zemi EU.

Neevropský původ

Asijský původ má 4,6 milionu přistěhovalců a jejich přímých potomků, z toho přibližně 3,2 miliony na Blízkém a středním východě. Nejvýznamnějšími zeměmi původu v německé imigrantské komunitě jsou Turecko, odkud pochází 13 % osob z migračního prostředí v Německu, Polsko (11 %) a Rusko (sedm procent). Strašení jakousi islamizací Evropy, na což se v SRN specializuje zejména krajně pravicová AfD, je proto prozatím zcela liché!

Dvaapadesát procent lidí z imigrantského prostředí, přes 11 milionů, jsou Němci a více než polovina z nich má německé občanství od narození.

Kdo jsou migranti?

Za osoby z migračního prostředí považuje německý statistický úřad lidi, kteří se nenarodili s německým občanstvím nebo ty, u nichž to platí alespoň pro jednoho z jejich rodičů.

(rj)