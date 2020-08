Ilustrační FOTO - Pixabay

Britští žoldáci zabíjeli pro zábavu

V Británii se vyšetřuje vážné podezření, že členové britských speciálních sil v Afghánistánu bezdůvodně zabíjeli neozbrojené civilisty. Upozornila na to zpravodajská stanice BBC.

Podezření trvá od roku 2011, kdy spolu o této možnosti hovořili v Dorsetu dva důstojníci speciálních sil. Měli obavy, že nejlépe trénovaní vojáci země úmyslně zabíjejí neozbrojené lidi.

Jeden z důstojníků se vrátil z nasazení v Afghánistánu, zatímco druhý na velitelství četl zprávy o prudkém nárůstu případů označovaných v dokumentech jako zabití nepřítele v akci při zásahu speciálních sil. Ty zahrnují i speciální jednotky letectva a námořnictva. Jeden z důstojníků poslal zápis o rozhovoru na velitelství. Doporučovalo se v něm věc prověřit a učinit tomuto kriminálnímu počínání přítrž.

Záznam se podle ČTK dostal do dokumentace k případu, kterým se zabývá nejvyšší soud a který se týká Afghánce Sajfulláha Gharíba Jara. Tvrdí, že čtyři jeho příbuzní byli zavražděni v provincii Hílmand 16. února 2011, zatímco podle protistrany byli tito lidé zabiti v sebeobraně. Podle všeho šlo ale právě o vražednou misi britských speciálních sil.

Určeni k likvidaci

Sajfulláh věci popsal takto: V jednu hodinu v noci, kdy v domě všichni spali, rodinu probudil hluk vrtulníku a volání z megafonů. Šlo o tehdy běžnou operaci prováděnou za přítomnosti afghánských vojáků při zátahu na vysoké členy povstaleckého hnutí Tálibán. Sajfulláh byl v té době dospívající mladík, takže při zásahu skončil svázaný mezi dětmi a ženami. Slyšel střelbu, a když vojáci odešli, našel na poli těla dvou bratrů, v domě pak mrtvého bratrance a otce. Ten byl zasažen mnohokrát do čela a nohy měl rozstřílené. Sajfulláh je přesvědčen, že výběr jeho rodiny k likvidaci byl omyl a že jeho příbuzní byli zavražděni. Myslel si to i guvernér hílmandské provincie.

Sajfulláhovu verzi potvrzují výpovědi přítomných afghánských vojáků. Jejich velitel řekl, že na Brity nikdo nestřílel, a přesto byli čtyři příbuzní zabiti. Zjistilo se, že afghánští vojáci odmítali Brity při nočních misích doprovázet, protože měli pochyby o oprávněnosti zabíjení. Bývalý člen britské vojenské rozvědky Frank Ledwidge upozornil, že podobné incidenty podrývají důvěru afghánských spojenců a zároveň nahrávají povstalcům.

Věc prý nezávisle vyšetřovala vojenská policie. »Nezávislé vyšetřování dospělo k závěru, že neexistuje dostatek důkazů pro předání věci prokuratuře,« uvedl mluvčí úřadu.

»Něco se dělá špatně«

Jeden major z velení speciálních sil prověřil několik podobných případů z období mezi prosincem 2010 a dubnem 2011 a dospěl k závěru, že množství zabitých svědčí o tom, že »něco se dělá špatně«. Jeho zpráva popisuje deset incidentů, při nichž se střílelo na muže, kteří údajně po zadržení nečekaně sáhli po zbrani při prohlídce domu. V pěti případech bylo zabito více lidí, než bylo zbraní, což znamená, že se buď nějaké nenašly, nebo že někteří z mrtvých ozbrojení nebyli, resp. že tvrzení o ozbrojení zastřelených byl účelový výmysl žoldáků-vrahů. V jednom případě zemřelo devět lidí a zbraně byly tři. Když vojenská policie vyslýchala vojáky, kteří se zúčastnili únorové mise v Hílmandu v roce 2011, všichni vypověděli, že si detaily nepamatují…

BBC na možné nezákonné chování vojáků nasazených v zahraničí upozornila ve svém dokumentu už vloni. Ministerstvo obrany případy v Afghánistánu zkoumalo v rámci operace Northmoor. Prověřovalo se ovšem spíš účelové podezření, zda oficiální zprávy o zásahu Britů nebyly zfalšovány. Operace Northmoor byla ale ukončena, aniž vedla k jakémukoli stíhání. Ledwidge k tomu řekl, že je typické, že se britské speciální síly ve skutečnosti nikomu nezodpovídají…

Zabit lídr IS?

Pokud jde o současný Afghánistán, byl prý zabit vysoký představitel teroristické skupiny Islámský stát (IS) v Afghánistánu a v Pákistánu Asadulláh Orakzáí. A to při sobotním útoku bezpečnostních sil ve východoafghánské provincii Nangarhár. Oznámily to místní úřady, podle nichž byl Orakzáí šéfem rozvědky afghánsko-pákistánské pobočky IS.

Afghánské speciální síly připravily Orakzáího o život poblíž města Dželálábád, uvedla v prohlášení afghánská zpravodajská služba NDS. Orakzáí, který byl původem z Pákistánu, se podle afghánských úřadů v minulosti podílel na několika smrtících útocích na vojenské i civilní cíle v Afghánistánu.

Přívalová povodeň

Afghánské úřady viní Islámský stát mimo jiné z březnového útoku na modlitebnu sikhů v Kábulu, při němž zemřelo nejméně 25 civilistů.

A nejméně 16 lidí zahynulo i nyní (ale ne kvůli válce), a sice když v pátek večer zasáhla východ Afghánistánu přívalová povodeň. S odvoláním na afghánské úřady o tom v sobotu informovala agentura AP. Většinu obětí na životech tvořily bohužel navíc děti.

Silný liják a následná povodeň zasáhly jednu z hornatých oblastí v provincii Nangarhár. Poničeny byly desítky domů.

