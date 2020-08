Hamilton i s prasklou pneumatikou ovládl Velkou cenu Británie

Velkou cenu Británie formule 1 vyhrál obhájce titulu Lewis Hamilton a upevnil si vedení v průběžném pořadí šampionátu. Pilot Mercedesu a šestinásobný mistr světa si pro sedmou výhru v domácím závodě dojel i s prasklou pneumatikou.

Hamilton v Silverstonu odstartoval z pole position a dlouho to vypadalo, že v nezáživném závodě bez problémů zvítězí, jenže v posledním kole mu praskla přední pneumatika. Pětatřicetiletý Brit vedení se štěstím udržel, připsal si 87. vítězství v kariéře a od vyrovnání rekordu slavného Michaela Schumachera ho dělí čtyři triumfy.

Na druhém místě skončil Max Verstappen, který jen chvíli před Hamiltonovým defektem zajel do boxů, aby vzhledem k více než půlminutové ztrátě na první místo zaútočil na bonusový bod za nejrychlejší kolo. Zastávka v depu pilota Red Bullu nakonec připravila o vítězství, protože do cíle dojel jen šest sekund za Hamiltonem.

Lewis Hamilton. FOTO - Wikimedia commons

Třetí příčku obsadil Charles Leclerc z Ferrari, kterému stejně jako Verstappenovi pomohla na stupně vítězů smůla Valtteriho Bottase. Druhý jezdec Mercedesu až do 50. kola držel s bezpečným odstupem druhé místo, ale pak i jeho potkal defekt a nakonec obsadil až 11. pozici. Desátý byl trápící se čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel z Ferrari.

"Až do posledního kola to byla pohodička. Pak mi řekli, že Valtterimu praskla guma, tak jsem si začal dávat na pneumatiky ještě větší pozor a vypadaly v pohodě," řekl Hamilton. "Když mi praskla, tak jsem se dost lekl a myslel jsem, že poslední dvě zatáčky už ani neprojedu," dodal.

"Ve finále jsem byl ale překvapivě dost v klidu. Hlásili mi, jak se můj náskok zmenšuje, a šlo to dost rychle. Ale auto se chovalo pořád celkem dobře. Začalo trochu zlobit v patnácté zatáčce, tak jsem na to šlápnul a modlil se, abych to dojel," prohlásil Hamilton. "Něco takového jsem v posledním kole nezažil a málem jsem dostal infarkt," přidal.

Verstappen zastávky v boxech, která ho připravila o výhru, nelitoval, protože Hamiltonův defekt nešlo předvídat. "Měl jsem štěstí i smůlu. Na Mercedes jsme neměli, navíc deset kol před koncem už moje pneumatiky nevypadaly dobře. Když Valtterimu praskla guma, stáhli mě do boxů kvůli nejrychlejšímu kolu, ale druhé místo je i tak super výsledek," prohlásil.

Smůlu měl i Nico Hülkenberg, který v pátek na poslední chvíli nahradil v sestavě stáje Racing Point koronavirem nakaženého Sergia Péreze. Mechanici u jeho vozu těsně před startem objevili neopravitelnou závadu a německý pilot do závodu ani nevyjel. Hülkenberg však může dostat další šanci za týden znovu v Silverstonu.

Hamilton, který může vyrovnat i Schumacherův rekord v počtu sedmi mistrovských titulů, vyhrál potřetí za sebou a po čtyřech závodech má na prvním místě šampionátu 88 bodů. Druhý je Bottas s 58 body, třetí Verstappen za ním zaostává o pouhých šest bodů.

Další výhru bude moci Hamilton přidat už za týden opět na okruhu v Silverstonu, kde se pojede Velká cena k výročí 70 let formule 1. Závod v původním kalendáři MS nefiguroval a byl do něj zařazen až poté, co start ročníku odložila a výrazně zkomplikovala pandemie koronaviru.

Pořadí Velké ceny Británie:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:29:51,105, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -5,856, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -18,474, 4. Ricciardo (Austr./Renault) -19,650, 5. Norris (Brit./McLaren) -22,277, 6. Ocon (Fr./Renault) -26,937, 7. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -31,188, 8. Albon (Thaj./Red Bull) -32,670, 9. Stroll (Kan./Racing Point) -37,311, 10. Vettel (Něm./Ferrari) -41,857.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí MS (po 4 závodech): 1. Hamilton 88 b., 2. Bottas (Fin./Mercedes) 58, 3. Verstappen 52, 4. Norris 36, 5. Leclerc 33, 6. Albon 26.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 146, 2. Red Bull 78, 3. McLaren 51, 4. Ferrari 43, 5. Racing Point 42, 6. Renault 32, 7. Alpha Tauri 13, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1.

(čtk)