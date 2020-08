Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusové budou očkovat už v říjnu

Ministr zdravotnictví Michail Muraško podle agentury RIA Novosti oznámil, že masové očkování by v Rusku mohlo začít v říjnu. Jako první přijdou na řadu nejrizikovějších skupiny občanů, což je zdravotnický personál a učitelé.

Zatímco Evropa ještě datum pro zahájení očkování proti koronaviru/COVID-19 nestanovila ani odhadem a USA pak »doufají«, že by mohly začít s očkováním co nejdříve během příštího roku, Muraško v sobotu řekl, že skončily klinické studie vakcíny a připravuje se dokumentace k zaregistrování látky. Zdroj agentury Reuters minulý týden řekl, že látka by k využití mohla být schválena v srpnu. O jaký typ vakcíny přesně jde, ministr neřekl.

Premiér Michail Mišustin pak minulý týden prozradil, že vývojem vakcíny se zabývá 17 ruských vědeckých pracovišť. Bezpečnost se podle něj prokázala u čtyř z 26 zkoumaných typů.

Demonstrace v Berlíně

Asi 20 000 lidí protestovalo v centru Berlína proti restrikcím platným v souvislosti s pandemií COVID-19. Takové shromáždění dělá úřadům starosti hlavně kvůli možnému šíření infekce, protože demonstranti mezi sebou nedodržovali bezpečné rozestupy ani si pohříchu nenasadili roušky, informují místní média. Policie shromáždění právě kvůli tomu později rozpustila.

Lidé se vydali od Braniborské brány po třídě 17. června a nesli transparenty s nápisy jako »Koronavirus, falešný poplach«, »Jsme nuceni nosit náhubky« nebo »Přirozená imunita místo očkování«. Podle ČTK někteří z nich na lidi s ochranou nosu a úst pokřikovali »Roušky dolů«…

Ilustrační FOTO - Pixabay

Pryč s nácky

Žádné větší incidenty se na shromáždění nestaly, policie účastníky důsledně oddělovala od těch, kdo přišli dát najevo svůj nesouhlas s protestem. »Pryč s nácky,« křičeli lidé při protidemonstraci.

Strážci pořádku lidem nespokojeným s opatřením proti koronaviru pomocí megafonů připomínali, aby dodržovali hygienické předpisy. Informovali, že na organizátora akce podali trestní oznámení kvůli porušování těchto pravidel. Pořadatelé si stěžovali, že policie podle nich používá dvojí metr, protože když se v červnu na náměstí Alexanderplatz konala demonstrace hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), nebyla rozpuštěna ani přesto, že se protestující na sebe mačkali.

Protest odpůrců protikoronavirových opatření svolali organizátoři pod heslem »Konec pandemie - den svobody«. Agentura DPA přitom připomíná, že Den svobody je název propagandistického filmu režisérky Leni Riefenstahlové o sjezdu Hitlerovy strany NSDAP v roce 1935…

Agentura AP napsala, že na podobných demonstracích konaných v Německu v poslední době se scházela různorodá společnost: od vyznavačů spikleneckých teorií až po stoupence pravicových populistů.

Neděle klidnější

Po hrozivých čtvrtečních, pátečních a sobotních číslech nově nakažených a obětí (v Evropě se to mj. týká Německa a Polska) se situace poněkud uklidnila. Přesto v USA přibylo už pátý den za sebou více než 60 000 nově potvrzených případů koronavirové infekce v rámci 24hodinové bilance. Na Floridě, která je v poslední době jedním z ohnisek nákazy v USA, může snahy zastavit šíření nemoci zkomplikovat blížící se tropická bouře Isaias.

Po Spojených státech a Brazílii je třetí nejvíce zasaženou zemí s 1,75 milionem infekcí Indie, kde evidují za den dalších více než 57 000 nakažených. Na Filipínách kvůli zhoršující se situaci lékaři vyzvali vládu, aby v metropoli Manile vyhlásila přísnou karanténu. Řada nemocnic ve městě už má lůžka pro pacienty s COVID-19 zaplněná a další nemocné nepřijímá. Děje se tak v situaci, kdy se v zemi se 107 miliony obyvatel za poslední den počet nakažených zvýšil o 5032 na 103 185.

Jen kvůli nejnutnějším záležitostem smějí nově vycházet z domova obyvatelé australského Melbourne, od svého bydliště se budou moci vzdálit jenom do pěti kilometrů. Toto opatření bude v platnosti až do poloviny září. Stát Viktorie, kde je Melbourne správním střediskem, ohlásil 671 nových případů koronaviru.

Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse se koronavirem na celém světě dosud nakazilo přes 17,8 milionu lidí a více než 685 000 osob zemřelo.

(rom)