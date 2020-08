Ilustrační FOTO - Pixabay

Vynucená škola v přírodě

Malá internátní škola v Kalifornii obeslala své studenty netradiční výzvou, aby si k podzimnímu zahájení výuky přivezli skládací židle, čepice proti slunci a opalovací krémy.

Škola v Los Olivos nedaleko Santa Barbary chce výuku přenést do venkovních prostor, aby tím snížila nebezpečí přenosu koronaviru. Na obnovu provozu škol v USA naléhá prezident Donald Trump.

Jak informuje agentura Reuters, pro studenty v Los Olivos venkovní výuka velkou novinkou nebude. V areálu totiž tráví venku hodně času - pěstují plodiny, z nichž se skládá jejich jídelníček, sprchují se ve vodě, již si musejí ohřát nad ohněm, a po rozlehlých více než 28hektarových pozemcích chodí na pěší túry.

Vedení školy chce, aby se studenti nechali před nástupem otestovat na COVID-19 a pobyli nějaký čas v karanténě. »Všem připomínám, že nás čeká neobvyklý rok. Nemůžeme očekávat, že bude stejný jako ty předchozí,« řekl ředitel Christopher Barnes.

Škola musela návrat studentů posunout až na dobu po letních prázdninách, protože kalifornský guvernér Gavin Newsom zakázal obnovu výuky v okresech, kde nových případů koronaviru stále přibývá. A k těm patří i Santa Barbara. Barnes je připraven na nový odklad nebo i na obnovu výuky pouze na dálku. Škola má 85 žáků a skoro polovina z nich má stipendium - roční školné stojí 62 000 dolarů (1,4 milionu korun). Fakt, že jeden učitel připadá na čtyři žáky, ji co do hygienických požadavků v době koronaviru zvýhodňuje, připustil Barnes.

Protože v Kalifornii stále nakažených přibývá, školní okrsky v Los Angeles a San Diegu chtějí v srpnu výuku obnovit jenom online.

Barnes doufá, že jeho škola zůstane koronaviru ušetřena, i když vzhledem k tomu, že tam studenti sdílejí společné koupelny a jídelnu, bude připomínat spíš situaci na výletní lodi.

V USA je asi 200 internátních škol a na zahájení výuky se připravují různě. Ředitelka té v Simsbury v Connecticutu Meera Viswanathanová uvedla, že škola nakupuje stanové přístřešky a skládací židle, aby se některé předměty mohly učit venku. V Deerfieldu v Massachusetts upravují ubytovací prostory, aby studenti bydleli po jednom, a připravují tam také místo pro případnou karanténu.

V Los Olivos chtějí pro letošek vynechat říjnové prázdniny, na něž studenti jezdí domů, aby se snížila možnost zavlečení nákazy. Studentka Melia Collardová se sice zpět do školy těší, ale myslí si, že pro nováčky bude dlouhé odloučení od rodiny moc těžké. »Stýská se vám, už když rodiče nevidíte šest týdnů, ale když to bude několik měsíců, bude to opravdu těžké,« řekla.

