K usnesení »Black Lives Matter« Evropského parlamentu

Evropský parlament (EP) prohlašuje, že »Black Lives Matter« (»na černošských životech záleží«). Takto zní první bod usnesení EP 2020/2685, pro které hlasovala i Kateřina Konečná za KSČM.

V návaznosti se přivalila vlna lží a polopravd zejména pak od pravicových hnutí SPD a Trikolóra. Hnutí Trikolóra odsuzuje zejména bod 5. zmíněného usnesení slovy: »Vyjádřit podporu masivním protestům, které se v řadě měst zvrtly v ničení soch, rabování a vlnu násilí nelze podpořit. Hnutí Trikolóra ctí Listinu základních práv a svobod, tedy i právo svobodně se vyjadřovat nebo shromažďovat. To ale neznamená právo na trestnou činnost.«

Hnutí Václava Klause ml. ale zcela úmyslně vyjmulo z bodu 5. jen větu »Evropský parlament podporuje nedávné masivní protesty proti rasismu a diskriminaci, které se konaly po úmrtí George Floyda v evropských metropolích i jiných městech.« Nebo snad jen z lenosti již nedokázali představitelé hnutí Trikolóra zmíněný bod dočíst do konce, při jehož čtení by zjistili, že se v něm dále praví: »EP vyjadřuje solidaritu s pokojnými protesty, respektuje a podporuje je a je přesvědčen, že naše společnost musí učinit strukturálnímu rasismu a nerovnostem přítrž; připomíná, že právo každé osoby na pokojný protest je zakotveno v mezinárodních smlouvách; odsuzuje násilné střety, k nimž došlo.«?

Zde se jedná o učebnicový příklad manipulace lidmi. Pan Klaus ml. spoléhá, že jen menšina voličů si dohledá kompletní znění dokumentu a nekriticky raději uvěří odpadlíku ODS.

A pak přichází silnější kalibr. Tomio Okamura a jeho prohlášení o tom, že paní Konečná hlasovala pro nějaký rasismus naruby a »neomarxistické aktivisty, kteří pod záminkou boje proti rasismu útočí na sochy, policii a státní úřady. Boření soch historických osobností, násilí a vraždění to je realita práce těchto aktivistů.« Ten by si, společně s panem mohl najít taktéž čas na přečtení rezoluce a jejího bodu 7., kde se praví: »EP odsuzuje případy rabování, žhářství, vandalismu a ničení veřejného a soukromého majetku, kterých se dopouštějí někteří agresivní demonstranti; odsuzuje extremistické a protidemokratické skupiny, které pokojné protesty záměrně zneužívají k vyostření střetů s úmyslem šířit nepokoje a anarchii.« Kdo ještě nevidí tu lež jako věž?

Tolik asi k té faktické stránce věci. Dovolím si ještě připojit můj osobní názor. Já se mohu s paní europoslankyní ztotožnit a těm s delším vedením pomoci vysvětlit, že když někdo řekne »na černošských životech záleží«, netvrdí tím pádem, že na jiných životech nezáleží. Paní poslankyně hlasovala plně v souladu s programem a Stanovami KSČM. Kdo si domýšlí jiné »hlubší« smysly tohoto hesla, asi nezná historii rasové segregace v USA a podíl útoků represivních složek proti černošskému obyvatelstvu v USA. Rád bych upozornil ty, kteří říkají, že zákrok na George Floyda byl oprávněný, že to byl kriminálník, na to, že policie nedrží ve svých rukou moc soudní. Pokud někdo podporuje takové jednání policie, toho varuji, že se tato »spravedlnost« mohla kdykoliv obrátit proti jemu samotnému.

Útoků z nenávisti je stále dost nejen ve světě, ale i u nás. Agresor, většinou frustrovaný současným režimem, si důvod rád vždy najde. Členové KSČM a vůbec lidé hlásící se k myšlence sociálně spravedlivé společnosti, jsou ostrakizováni pro svůj názor každý den a to máme také deklarovanou svobodu politického názoru. Nejlépe nám dokážou vysvětlit, proč je marxismus špatný, právě Ti, kteří vůbec netuší, co je jeho obsahem, ale to je zase jiná kapitola. Tomio Okamura si nastavil svou politickou kariéru na získávání hlasů zejména od sociálně slabších občanů, kteří vidí, že v současném kapitalistickém systému se dá, při troše »vyčuranosti«, vyžít i bez práce.

Ale namísto systémového odstranění sociálních nerovností, štve pan Okamura a jemu podobní jen jedny chudé proti jiným chudým. Je to totiž jednoduší. Na nepřizpůsobivého na dávkách se dá ukázat lehce, ale »mít koule« ukázat třeba na pana poslance Kohoutka (SPD), který se živil jako lichvář, už tak jednoduché není. Lidé pro své osobní starosti rádi vidí nabízená jednoduchá řešení. Pan Okamura samozřejmě neobjasní, že z práce většiny občanů, také jeho voličů, žijí zejména kapitalisté a spekulanti, kterých má ve svém hnutí nemálo. Byl by nejen sám proti sobě, ale, jak jsem zmínil, i proti některým kolegům ze svého poslaneckého klubu. A stejně by to objasnění určitě neocenil ani pan Steve Bannon, který podporuje jeho »kámoše« Salviniho a paní Le Pen. SPD je pro mě populistickým hnutím, které pouze deklaruje, že háji české zájmy. Jestli je vůbec hájí, o čemž také pochybuji, tak hájí zájmy naprosté menšiny českého národa. Však také i »díky« frakci SPD v EP je například stále legální dvojí kvalita potravin v EU. Každý svého štěstí strůjce. Stejně tak volič SPD, ale každý by se mohl alespoň na chvíli zamyslet, jestli zvolit snadné, nebo raději správné.

Vojtěch MIŠIČÁK, předseda ZO KSČM Lanžhot