Solidarita vs. sobectví

Asi před 10 dny přinesla Česká televize (předpokládám, že převzatě od ČTK) zprávu, že Pražané nedodržují povinnost nosit roušky v metru. To je bohužel pravda. V každém voze vždy tak čtvrtina cestujících buď nemá roušku nasazenu vůbec, nebo ji má pod nosem. Zpráva ale vzápětí uvádí, že policisté prý za den odhalí asi 50 lidí, kteří roušky nenosí.

Zvláštní. Padesát lidí já odhalím, když projdu maximálně dvě soupravy metra na jediné lince. Konkrétně na lince C… Řadím totiž mezi ně právě i ty lidi, kteří roušky nosí pod nosem, tj. používají je jako náhubek či tzv. ústenku. Ale rouška není ústenka ani náhubek, rouška je rouška - má být rouchem přes ústa i nos. Ostatně o nošení přes ústa i nos žádá nahrávka v metru několikrát za hodinu v každé stanici, škoda že ne i ve vozech metra samotných. Je nesporné, že efekt roušky pod nosem je nula nula nic, je to tedy to samé, jako když roušku nemáte vůbec. Nechráníte tak své okolí ani v nejmenším!

Čtenářka deníku Metro Kateřina Svobodová 24. července správně vyčítala sobcům a pokrytcům tohle nošení roušky »na půl žerdi«, jak ho trefně označila, a prosila je, ať ji příště nasadí i na »frňáky«. Bohužel, prosba samozřejmě zůstala nevyslyšena. Sobectví a bezohlednost totiž vítězí v Praze nad solidaritou a ohleduplností na plné čáře (když doporučení nosit roušky i v prostředcích povrchové dopravy je ignorováno minimálně devíti z deseti lidí). Vítězí ale vlastně i nad zdravým rozumem, protože je logické, že čím dřív se koronavirus přestane šířit, tím dřív budou moci roušky odložit všichni – ač jejich preventivní nošení v uzavřených prostorech a v MHD během každé chřipkové epidemie by vůbec nebylo od věci. Když roušky mohou po desítky let nosit Asiaté, nevidím jediný důvod, proč bychom si na to nemohli navyknout taky – nejsme přece nijak výjimeční, o nic lepší!

Takže já bych se s tím nemazlil. Kdyby policisté dělali svou práci pořádně, tak za den odhalí v metru ne 50, ale tisíce takových ignorantů a provokatérů. A s možnou pokutou až 10 000 Kč by si to dotyční příště rozmysleli! Ještě lepší by bylo, kdyby tuto pravomoc - dočasně pokutovat za špatné či žádné nošení roušky - dostali i kontroloři dopravního podniku, kteří by to uvítali.

Co na to Hřibův magistrát? V letadle za odmítnutí ji nasadit dostanete pokutu až 1000 eur. Proč to nejde v metru?!

Roman JANOUCH