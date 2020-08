Zhroucený Morandiho most. FOTO - Wikimedia commons

Zahájen provoz na novém janovském mostu

V Janově byl slavnostně otevřen nový most, který nahradil Morandiho most, jenž se v roce 2018 zřítil.

Šlo o nejhorší neštěstí svého druhu v moderních evropských dějinách. V úterý 14. srpna 2018 kolem půl dvanácté dopoledne se za bouřky a deště do 45 metrové hloubky zřítila dvousetmetrová část mostu, zavěšená na nejzápadnějším ze tří vysokých pilířů. Spolu s vozovkou spadly na dole ležící skladiště a železniční trať a do rozvodněné řeky Polcevery více než tři desítky osobních a nákladních aut. Při kolapsu zahynulo 43 lidí, dalších 16 přežilo s různě vážnými zraněními. Mezi lidmi na mostě, který pád přežili, byl i český řidič kamionu Martin Kučera, který utrpěl zlomeniny pěti žeber a měl pohmožděné plíce. Pád mostu, který stál na frekventované dálniční trase a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou riviérou, způsobil v Itálii obrovskou vlnu rozhořčení, která se obrátila proti vládním úřadům i provozovateli dálnice, firmě Autostrade per l'Italia (ASPI). Zhruba půlka obětí se dočkala státního pohřbu, zbytek rodin to ale odmítl.

Někteří pozůstalí se oficiálního obřadu odmítli zúčastnit proto, že vinu za tragédii podle nich nesl právě stát. Podle vyšetřovací zprávy italského ministerstva dopravy, zveřejněné koncem září 2018, nepodnikla ASPI, která patří do holdingu Atlantia rodiny Benettonů, dostatečná opatření, aby pádu mostu zabránila, ačkoli riziko zřícení už v předchozích letech existovalo.

Během roku 2018 se postupně začalo s demolicí zbytků více než kilometrového mostu, vyvrcholením se stalo 28. června 2019 odstřelení dvou zbývajících pilířů.

Krátce předtím začala stavba nového přemostění, které navrhl slavný architekt Renzo Piano, janovský rodák, který se proslavil mimo jiné jako spoluautor pařížského Národního střediska pro umění a kulturu Georgese Pompidoua. Ocelový most z 18 pilíři s průřezem připomínajícím loď, který je dlouhý 1067 metrů, navrhl zdarma.

Minulý měsíc bylo oznámeno, že Itálie získá zpět do správy téměř polovinu dálniční sítě v zemi. Stane se tak poté, co vlivná italská rodina Benettonů oznámila, že se vzdá svého podílu ve firmě ASPI. Podle dohody mezi státem a klanem Benettonů přebere italská státní úvěrová banka Cassa Depositi e Prestiti (CDP) spolu s dalšími investory 51procentní podíl Atlantie v ASPI, která v současnosti spravuje na 3000 z celkových přibližně 6500 kilometrů italské dálniční sítě.

(čtk)