Zleva Pavel Hubený, Zdeněk Štefek, Zdeněk Milata, Jiřina Fialová a Ivan Cinka na tiskové konferenci FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Rozvíjet dále veřejnou dopravu místo zdražování

V pondělí 3. 8. 2020 se konalo 26. Zastupitelstvo Středočeského kraje, poslední plánované v tomto volebním období. Mezi více než 150 body byly i ty, které mají dlouhodobé dopady na život občanů, a to i po skončení aktuálního volebního období.

Za důležitý bod považují zastupitelé za KSČM uzavření smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou (EIB) a Středočeským krajem. Jsou opatrní v otázce možného zadlužování kraje, ale v období po pandemii, která znamená i výpadek příjmů, prostředky na konkrétní investice potřeba jsou. »Měli jsme od počátků jednání zásadní podmínky – prostředky musí být určeny jen na investice, musí být vázány v maximální míře na schválené oblasti, způsob a zdroj financování musí být prokazatelně nejvýhodnější nabídka. Naše další požadavky směřovaly k oblasti dopravy – původně měly být prostředky použity na komplexní obnovu povrchu, takže jsme chtěli znát plán udržitelnosti oprav a provázat opravované úseky i se souvisejícími mosty a mostky. Konečný seznam je však ovlivněn ve prospěch protipandemických opatření, tedy ve prospěch zdravotnictví a ve prospěch zelených témat,« shrnul postoj Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji jeho předseda Zdeněk Štefek.

Celkový úvěrový rámec na financování projektů regionální infrastruktury je nastaven na výši ekvivalentu 3,05 miliardy korun. Lhůta splacení úvěru je stanovena až na 23 let a možnost odkladu zahájení splácení až čtyři roky. Otázkou je, proč uzavření smlouvy s EIB nepodpořila ODS a zda jí jde o dobré zvládnutí současné ekonomické krize a rozvoj kraje v budoucích letech…

Klub zastupitelů před jednáním FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Chybí celostátní koncepce integrace

Zastupitelé také dostali informativní zprávu o krocích k dokončení integrace dopravy. »Projednala ji rada kraje a podrobně náš výbor pro dopravu, který se touto problematikou zabývá pravidelně. Společnou integrovanou dopravu Prahy a kraje budujeme už téměř osm let a není to jednoduchý proces. Ukazuje se, jak u nás chybí celostátní koncepce integrace. Každý kraj si to dělá po svém a my přitom sousedíme s naprostou většinou z nich. Epidemie samozřejmě celý proces zpomalila, důležité ale je, že trvá vůle integraci dokončit. Již během srpna budou zaintegrovány další oblasti - Kokořínsko, Rakovnicko II, Voticko a Dobrovicko. Kolínsko a Královéměstecko bude zaintegrováno do konce října, Kutnohorsko a Zásmucko do konce listopadu a Berounsko a Hořovicko do poloviny prosince. Do příštího roku pak přejdou už jen tři oblasti – Mladoboleslavsko bude zaintegrováno na začátku března, Sedlčansko a Sedlecko na začátku dubna a poslední Vlašimsko k 1. květnu,« uvedl předseda výboru pro dopravu Ivan Cinka a zdůraznil, že i přes značné ztráty v dopravě v důsledku koronavirové krize kraj nepřistupuje k rušení spojů ani zdražování jízdného, jak se o tom mluví v Praze.

»My naopak chceme veřejnou hromadnou dopravu pro lidi ještě více zpřístupnit. Zavedli jsme již proplácení cest do škol žákům, učňům a středoškolákům, a stejně tak i jízd po celém kraji seniorům od 65 let. Dále bychom chtěli přesvědčit ministerstvo dopravy, aby nám umožnilo zavést tzv. nulový tarif při zachování těch státních 75% slev, aby zmíněné kategorie cestujících nemusely zpětně o proplacení žádat. Navíc chceme v integrované dopravě zavést ještě skupinové jízdné, které mají zatím ve svých vlacích jen ČD, a podpořit tak zejména rodiny s dětmi a zájmové kolektivy,« řekl Cinka.

Nemocnice v kladných číslech

Jedna z priorit, jejichž plnění je podmínkou podpory krajské vlády, je stav zdravotnictví. Na tiskové konferenci před jednáním zastupitelů proto mohla místopředsedkyně kontrolního výboru a členka výboru pro zdravotnictví Jiřina Fialová s potěšením okomentovat, jak pětice oblastních nemocnic (Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram), jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj, v loňském roce hospodařila. »Poprvé po dlouhých letech mohu říci, že hodnotíme velice kladně rok 2019, kdy všechny naše oblastní nemocnice skončili s kladným hospodářským výsledkem celkem 111,472 mil. Kč bez provozních dotací. My jsme již v minulém volebním období měli snahu velmi omezovat provozní dotace a v roce 2019 se to už téměř povedlo. Byly přiděleny jen menší dotace ve výši 1,6 mil. pro každou z nemocnic na stabilizaci personálu, což je nejpalčivější problém všech nemocnic v republice, a 17 milionů na obnovu vyšetřovacích přístrojů,« řekla Fialová s tím, že čísla za letošní rok budou samozřejmě ovlivněna koronavirovou pandemií, i když se kraj snaží co nejvíce pomáhat.

Bezpečnost především

Z hlediska priorit KSČM zastupitelstvo řeší i podporu Policie ČR. »Naše snaha přímo podpořit nové služebny narazila na nedostatek policistů. Dnes se ale rozšiřuje alespoň podpora kontaktních míst policie, tzv. POLPOINTů, kdy je ve spolupráci s vybranými obcemi posílena síť bezobslužných a částečně obslužných míst, jejichž prostřednictvím mohou občané podávat oznámení respektive bezpečně, nerušeně a bez bariér komunikovat s policií. Dlouhodobě podporujeme i hasiče, proto je dalším krokem snaha o daňovou podporu odpočtem z daní těch, kteří zasahují na základě výjezdu či dle pokynu operačního střediska. Příslušný návrh legislativní iniciativy kraje připravuji,« doplnil na tiskovce předseda komise pro bezpečnost a Integrovaný záchranný systém Zdeněk Milata.

(zku)