Když mají cestující velký problém už jen nastoupit a vystoupit do a z vlaku, raději volí jiný způsob cestování. FOTO – Dušan KORENKO

Rozhovor Haló novin s předsedou MO KSČM Rakovník Dušanem Korenkem

Rakovničtí komunisté zabodovali

Rakovnická městská organizace KSČM úspěšně zorganizovala petici. Můžete sdělit podrobnosti?

Řídíme se heslem »S lidmi pro lidi«, a právě proto se snažíme i z pozice menšinové opozice aktivně pracovat pro občany města s cílem vytvořit lepší životní podmínky a město udělat hezčí.

Jedním z hlavních cílů je podpora železniční dopravy. Aby lidé dobrovolně a rádi používali vlak místo osobních aut, musejí mít z cestování dobrý pocit. Bohužel, když mají velký problém už jen nastoupit a vystoupit do a z vlaku, raději volí jiný způsob cestování.

Přitom postavit betonové nástupiště by pro okresní město neměl být nepřekonatelný problém. Takže jsme jednoduše vyrazili s petičním stánkem do ulic města a oslovovali kolemjdoucí občany s žádostí o podporu. V ulicích jsme strávili asi 20 hodin, vždy v pátek od 12.00 do 15.00 celé prázdniny. Musím říci, že vždy po ukončení jsem měl dobrý pocit a cítil podporu občanů.

Kolik podpisů se podařilo sebrat?

Rakovník je město s 15 000 občany, my jsme nasbírali celkem 1400 podpisů. Což je téměř deset procent.

Komu jste petici adresovali?

Petici jsme dle doporučení krajských zastupitelů za KSČM, především Ivana Cinky, doručili starostovi Rakovníka, hejtmance Středočeského kraje a Správě železnic jako majiteli nádraží.

Jaké byly reakce?

Reakce byla pozitivní a všichni vyjádřili podporu.

Předpokládám, že tím aktivita rakovnických komunistů nekončí. Co dalšího připravujete v oblasti dopravy?

V Rakovníku se připravuje i silniční obchvat, proto jsme uspořádali pro občany besedu s krajským zastupitelem Ivanem Cinkou.

Rád bych dál pracoval na rozšíření služeb pro občany využívající hromadnou dopravu a kola nebo elektrokola. Moje představa je, aby se vlakové nádraží stalo jedním z center služeb, budovu pro využití má dost velkou. Na nádraží by mohli sídlit policie, obchod, kadeřník, půjčovny, i třeba zubař.

Ale blíží se i krajské volby. Jak jste na ně připraveni?

V Rakovníku již od června vlastními silami roznášíme letáky do každé schránky. Letáky jsme si sami vyrobili. V září plánujeme další kolo roznosu a již jsme si rezervovali atraktivní místa pro výlep plakátů. Snažíme se udělat i několik volebních mítinků.

V části Rakovnicka budou i senátní volby. Na ně jste připraveni jak?

Bohužel o senátních volbách nemám moc informací, nebyl jsem přítomen poslední okresní schůze. Dost mi schází iniciativa našeho kandidáta do Senátu. Já bych si představoval, že kandidát do Senátu bude vybrán již tři roky před volbami, aby mohl osobně aktivně oslovovat maximální počet voličů a aktivně s lidmi pracoval a třeba se i zapojil do petice o opravě nádraží atd. Mně osobně by moc potěšilo, kdyby kandidát na senátora u mě zazvonil a řekl: »Dobrý den, jsem kandidát na senátora, a když budete něco potřebovat, najdete mě na této adrese v tento čas, nebo mi pošlete dotaz na tuto adresu, určitě se ozvu.«

Zbyšek KUPSKÝ