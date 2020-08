Ilustrační FOTO - Pixabay

Extremisté rozpuštěni

Německé ministerstvo obrany nechalo rozpustit část elitní armádní jednotky kvůli podezřením z pravicového extremismu.

S odvoláním na sdělení ministerstva obrany o tom informovala agentura DPA. Jde o jedno z mnoha opatření, která mají německé speciální síly zbavit radikálů.

Druhá rota Komanda speciálních sil (KSK) byla ve čtvrtek rozpuštěna při nástupu v kasárnách v Calwu na jihozápadě Německa. Ministerstvo obrany pod vedením Annegret Krampové-Karrenbauerové krok ohlásilo již zhruba před měsícem. Část vojáků zůstane v KSK, další budou převeleni k jiným útvarům.

Jak velkou část KSK 2. rota tvoří, není známo, neboť jednotka pracuje v utajení. KSK má čtyři roty s odhadovanými přibližně 300 vojáky, přičemž několik stovek dalších poskytuje logistickou podporu.

Druhá rota v roce 2017 nechvalně proslula večírkem, který vyšetřování jednotky z pravicového extremismu odstartoval: Na rozlučce jednoho z velitelů házeli vojáci prasečími hlavami, poslouchali pravicový rock a do toho hajlovali. Letos v květnu našla policie na soukromém pozemku příslušníka KSK v Sasku zbraně a výbušniny. Vojáka již delší dobu sledovala vojenská zpravodajská služba MAD. To ji upozornilo na tajnou podzemní skrýš v zahradě vojáka, kde se při razii našly dva kilogramy trhaviny, detonátor, samopal, nože a tisíce nábojů. Také kolekce nacistických relikvií a spousta fašistické literatury včetně zpěvníčku. Ten byl vytištěn na zakázku vojáka. Po několika dnech byly objeveny i další »zásoby«, tentokrát přímo ve skladu speciální jednotky, 62 kilogramů výbušniny a 48 000 patron. Stále ještě se vede vyšetřování, jak se tam materiál vzal, respektive odkud byl ukraden, či zda byla »upravena« inventarizace. V každém případě média spekulují právě o bývalém veliteli. Měl to být on, kdo si zřídil na zahradě tajnou skrýš i kdo se zapletl do nepořádku ve skladu.

Krampová-Karrenbauerová nechala vypracovat koncepci pro zamezení pravicově extrémistických jevů v KSK, která obsahuje 60 konkrétních opatření. Rozpuštění roty je dosud nejpřísnějším z nich. Na konci října bude účinnost kroků vyhodnocena a v případě, že se náprava nezdaří, má být zrušena celá jednotka.

Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer začátkem července označil pravicový extremismus společně s antisemitismem a rasismem za současně »největší ohrožení německé bezpečnosti«. Uvedl to při představení zprávy kontrarozvědky za loňský rok, která uvádí, že v Německu výrazně přibylo trestných činů spáchaných pravicovými radikály. Zvýšila se také jejich ochota k násilnostem.

(pe, čtk)