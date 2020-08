Mrázek vychytal Carolině druhou výhru v kvalifikaci play off

Hokejisté Caroliny i díky 23 úspěšným zákrokům českého brankáře Petra Mrázka vyhráli ve druhém utkání kvalifikace play off NHL v Torontu nad New York Rangers 4:1 a za stavu 2:0 je dělí jediné vítězství od postupu do 1. kola. Útočníci Martin Nečas na straně vítězů ani Filip Chytil z Rangers se bodově neprosadili. Obránce Libor Hájek se ani napodruhé do sestavy celku z Manhattanu nevešel. Winnipeg díky vítězství nad Calgary 3:2 vyrovnal sérii na 1:1 na zápasy.

Petr Mrázek. FOTO - Wikimedia commons

Vítězství Hurricanes, kteří v sobotním úvodním souboji vyhráli i díky Nečasově brance a Mrázkovým 24 zákroků 3:2, zařídil hattrickem ruský útočník Andrej Svečnikov. Fin Sebastian Aho zaznamenal tři asistence.

Právě dvacetiletý Svečnikov otevřel v páté minutě skóre. Z levého kruhu překonal Henrika Lundqvista střelou nad rameno na bližší tyč. Mrázek o chvíli později zklikvidoval lapačkou zakončení osamoceného Bretta Howdena z pozice mezi kruhy.

V oslabení tří proti pěti nejdříve českému brankáři pomohla u pokusu Miky Zibanejada tyč, ale nakonec výhodu dvou hráčů v poli zužitkoval po kombinaci Tonyho DeAngela a Ryana Stromeho Artěmij Panarin.

Ještě v úvodní části v další početní výhodě Panarin na Mrázka nevyzrál. Po 61 vteřinách druhé části se radovali naopak hráči Hurricanes. Vyloučení Brendana Smitha potrestal už po třech sekundách ranou z pravého kruhu Svečnikov.

Za dalších 71 vteřin už Carolina vedla o dvě branky. Morgan Geekie po úspěšném souboji s Chytilem u branky Rangers předložil puk Jordanu Martinookovi, který jej poslal nad přesouvajícího se Lundqvista. Zatímco Mrázek už neinkasoval, po Ahově akci v 55. minutě dovršil výsledek Svečnikov a oslavil svůj premiérový hattrick v NHL. Mrázek byl vyhlášen třetí hvězdou utkání po Svečnikovovi a Ahovi.

"Jsem nadšený, že se mi podařil vstřelit první hattrick a navíc proti hvězdnému brankáři," potěšil Svečnikova střelecký výkon proti Lundqvistovi a pochvaloval si práci Aha. "Nedokázal bych to bez svého spoluhráče, patří mu díky. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas," dodal.

V sériích na tři vítězné zápasy nedotáhl vedení 2:0 na zápasy z dosavadních 56 případů pouze jeden celek do postupového konce. Washington v roce 1985 v semifinále Patrickovy divize promarnil takový náskok s New York Islanders.

Další český gólman David Rittich naopak v Rogers Place v Edmontonu stejně jako v sobotu při výhře Calgary 4:1 sledoval souboj s Jets jen z lavičky. Zkušený třiatřicetiletý Cam Talbot si připsal 23 zásahů, o šest více než v úvodním souboji, ale tentokrát to k úspěchu nevedlo.

V osmé minutě inkasoval Talbot poprvé, protože lapačkou nedosáhl na přesně mířenou střelu Jansena Harkinse z mezikruží. V druhém dějství nejdříve zvýšil Adam Lowry, který se prosadil bekhendovou dorážkou 40 sekund poté, co se Flames ubránili ve dvouminutovém oslabení tří proti pěti.

Do konce druhé části ale Winnipeg náskok ztratil. Krátce po polovině utkání překonal Connora Hellebuycka poprvé Elias Lindholm střelou přes obránce a v 38. minutě Sam Bennett po objetí branky nahodil puk do brankoviště a obránce Nathan Beaulieu jej bruslí srazil za gólmana Jets.

O rozuzlení utkání se postaral v čase 50:24 dánský útočník Nikolaj Ehlers, který v přesilové hře tečoval za Talbota střelu Neala Pionka.

Kvalifikace play off NHL:

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 2. zápas:

Carolina - New York Rangers 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 5., 22. a 55. A. Svečnikov, 23. Martinook - 13. Panarin. Střely na branku: 34:24. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal celý zápas, inkasoval z 24 střel jednu branku a měl úspěšnost zákroků 95,8 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Aho, 3. Mrázek (všichni Carolina). Hráno bez diváků. Stav série: 2:0.

Západní konference (Edmonton):

Calgary - Winnipeg 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branka: 32. E. Lindholm, 38. S. Bennett - 8. Harkins, 26. Lowry, 51. Ehlers. Střely na branku: 30:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Lowry, 2. Roslovic, 3. Ehlers (všichni Winnipeg). Stav série: 1:1.

(čtk)