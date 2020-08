Ilustrační FOTO - Pixabay

Zimbabwe se řítí do záhuby

Asi 60 % obyvatel Zimbabwe, tedy přibližně 8,5 milionů lidí, zasáhne do konce letošního roku hlad a potravinová nejistota, upozornil Světový potravinový program (WFP) OSN.

Na vině je podle organizace sucho, ekonomický propad i současná pandemie nemoci COVID-19. V okolí hlavního města Harare ve čtvrtek zasahovala policie a armáda, aby zabránila lidem dostat se do metropole na protivládní protesty, upozornily zahraniční tiskové agentury.

»Mnoho zimbabwských obyvatel už bojuje s hladem a jejich tíživá situace by se mohla ještě zhoršit,« uvedla Lola Castrová, regionální ředitelka WFP pro jižní Afriku. Kvůli hyperinflaci, která nyní převyšuje 700 %, se ceny výrobků základní potřeby dostaly »daleko za hranici možností většiny zimbabwských občanů«, konstatuje WFP. Například cena kukuřice se podle ČTK v hlavním městě za poslední měsíc více než zdvojnásobila.

Kvůli omezení pohybu, které mělo za cíl zpomalit šíření koronaviru, přišlo mnoho lidí ve městech o výdělek a vrátilo se na venkov. Venkovské oblasti ale také čím dál tím víc postihuje hlad kvůli výpadkům příjmů, které zajišťovali právě pracovní migranti. Živobytí zemědělců, kteří tvoří tři čtvrtiny zimbabwské populace a produkují většinu potravin v zemi, navíc ohrožuje již několikátá vlna sucha.

Kvůli plánovaným protestům policisté a vojáci udělali to nejhorší, co mohli - ve čtvrtek zabránili stovkám lidí v přístupu do hlavního města, informovala agentura AP. Bezpečnostní síly také nařídily uzavření podniků v centru města. Demonstrace měly být podle jejich organizátorů původně namířeny proti vládní korupci, terčem protestů se ale nyní stala vládnoucí politická strana Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF).

