Vzrostou důchody o 1200 korun?

Sociální demokraté navrhují od ledna zvýšit důchody o 300 či o 400 korun víc, než nařizuje zákon. Zdůvodňují to koronavirovou nákazou a zdražováním. Zákonnou valorizaci odhadují v průměru na 840 korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že by chtěl průměrné přidání zaokrouhlit na 900 korun. »Ve světle koronaviru a stoupajících cen se ukazuje, že to nestačí,« uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Diskutovat se podle něj může o tom, zda to bude 300 či 400 korun nad valorizaci měsíčně, nebo vláda schválí jednorázový příplatek »v řádu tisíců korun«.

Podle Hamáčka po vládní pomoci jiným skupinám je řada i na seniorech, kteří snášeli riziko onemocnění, odloučení od blízkých i růst životních nákladů a na rozdíl od ostatních si nemohli přivydělat či ušetřit.

Kdyby peníze získali v jednorázovém příspěvku, výdaje by příští rok činily zhruba 8,7 či 11,6 miliardy korun. Příspěvek dostali senioři a seniorky v minulosti už víckrát. Naposledy jim ho v roce 2016 poslala tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Valorizace podle zákona kvůli nízké inflaci a malému růstu mezd tehdy činila měsíčně 40 korun.

Pokud by se 300 či 400 korun přidalo přímo do penze, znamenalo by to každoroční růst výdajů i do budoucna.

Důchody se zvyšují podle zákona vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd za stanovené období. Pro výpočet se používá průměrný důchod z června, reálný růst výdělků, průměrná mzda z předchozího roku a roční inflace. Průměrná mzda podle statistického úřadu loni činila 34 885 korun, výdělky reálně rostly o 4,2 procenta, inflace dosáhla 3,1 procenta. Jaký byl růst cen pro domácnosti seniorů, není jasné. Nicméně odhadem by důchody měly v průměru růst kolem 5,2 procenta.

Jednání o státním rozpočtu na příští rok začnou v srpnu. Pro letošek kabinet prosadil navýšení schodku na rekordního půl bilionu korun. Už dřív slíbil, že se průměrná penze do sněmovních voleb na podzim 2021 dostane na 15 000 korun.

Starobní penzi pobíralo na konci března podle údajů sociální správy asi 2,41 milionu lidí.

