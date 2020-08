Ilustrační FOTO - Pixabay

Zeman rozhodnutí úřadu nenapadne

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odmítl podat správní žalobu proti rozhodnutí Středočeského krajského úřadu ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, přestože rozhodování úřadu bylo podle něj nesprávné.

Středočeský krajský úřad rozhodl, že Babiš ve střetu zájmů není, protože již neovládá svou bývalou firmu Agrofert. Aktivisté zveřejnili citace z rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství, které vypracoval Zemanův podřízený, státní zástupce Zdeněk Snášel, a kde se konstatuje, že úřad se mýlí, protože Babiš má na firmy z holdingu Agrofert nadále rozhodující vliv. Zeman to potvrdil, nicméně uvedl, že navzdory tomu nevidí důvod podávat proti rozhodnutí Středočeského krajského úřadu žalobu. Samotný fakt, že se v daném případě jedná o významného představitele veřejné moci, podle něj nezakládá závažný veřejný zájem na soudní přezkum správního rozhodnutí. Státní zastupitelství se podle něj nesmí nechat ovlivnit veřejným očekáváním či poptávkou. »Pokud by tomu tak bylo, přestalo by postupovat nestranně,« uvedl Zeman.

»Musím vycházet ze znění zákona, který mi říká, že mohu podat správní žalobu, je-li dán závažný veřejný zájem. V tomto směru mám za to, že pokud bych v podobném případě jakéhokoliv jiného občana České republiky nepodával správní žalobu, tak ji nemohu podat ani v případě ministerského předsedy, neboť bych mu tím sjednal nevýhodu před zákonem,« vysvětlil.

Zeman připomněl, že podle stejné zásady rovnosti občana před zákonem postupoval i v premiérově trestní kauze Čapího hnízda, kde rozhodl v premiérův neprospěch, když zrušil rozhodnutí o zastavení jeho stíhání. »Pokud bych býval rozhodnutí státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze nezrušil, tak bych mu tím sjednal výhodu před zákonem,« podotkl.

Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý dodal, že Zeman při přezkumu posuzoval i postup správních úřadů. »Dospěl k mezitímnímu závěru, že rozhodnutí středočeského krajského úřadu je nesprávné, nicméně konečné rozhodnutí by musel vyřknout teprve soud. A napadat žalobou každé nesprávné rozhodnutí správního orgánu není účelem tohoto výjimečného oprávnění nejvyššího státního zástupce,« sdělil Malý.

Správní řízení se týkalo údajného Babišova přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Premiér čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Krajský úřad ale loni dospěl k názoru, že přestupek se nestal a řízení pravomocně zastavil. Nejvyšší státní zástupce mohl ještě jeho rozhodnutí zvrátit.

Premiér ovládání médií vždy odmítal. Bránil se tím, že holding Agrofert vložil do svěřenského fondu. Podněty k podání správní žaloby podala nezisková organizace Transparency International ČR a senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty).

(ste)