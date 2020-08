Ilustrační FOTO - Pixabay

Zrušení superhrubé mzdy je namístě

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že od příštího roku počítá se zrušením superhrubé mzdy a zavedením 15procentní daně. Takový krok by podle ministerstva financí příští rok vedl k výpadku příjmů rozpočtu ve výši 90 miliard korun.

Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové zjednodušení výpočtu daně dává smysl, ale lepší by bylo se zrušením superhrubé mzdy nespěchat a připravit komplexní reformu daňového systému navázanou na důchodovou reformu. Zároveň by podle ní měla vláda provést další změny v daňovém systému, které by kompenzovaly výpadek příjmů, jinak poroste dluh.

Rozpočet není nafukovací

»Uvidíme, co nám vláda předloží. Teprve o tom jednotlivá ministerstva budou jednat. Pan premiér si musí uvědomit, že státní rozpočet není nafukovací a že už v letošním roce máme rekordní schodek,« upozornila předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) v pořadu CNN Prima News 360 stupňů Pavlíny Wolfové.

Vostrá poukázala na fakt, že po zrušení superhrubé mzdy přijde státní rozpočet přibližně o 90 miliard korun za rok. »Nejsme prioritně proti zrušení superhrubé mzdy. Lítají tady procenta, devatenáct, patnáct, ale chybí to B. Chtěli bychom tu diskusi rozšířit nejen o zrušení superhrubé mzdy, ale i o celém daňovém systému, zejména o firemních daních. Je škoda, že za recese, v roce 2008, se za vlády Mirka Topolánka ta superhrubá mzda zaváděla. Ale bavíme se o současnosti. Myslím, že zrušení superhrubé mzdy je namístě, podporujeme to, ale je otázka, zda to bude patnáct nebo devatenáct procent. Zatím není nikde řečeno, jak má být ta ztráta z výběru daní kompenzována. Myslím, že je potřeba počkat na celkový návrh.« Chápala jsem výrok pana premiéra jako takové slovo do pranice, kolem něhož se rozpoutá diskuse, uzavřela Vostrá.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Také experti souhlasí

»Zrušení superhrubé mzdy vítám, neboť tímto krokem se český daňový systém vrátí k praxi obvyklé ve vyspělých zemích OECD a dojde k jeho zpřehlednění a zjednodušení. Zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení daní ve výši 15 procent z hrubé mzdy se pozitivně odrazí v čistých výplatách zaměstnanců,« uvedl expert na daně a partner v PwC ČR Tomáš Hunal.

»Zrušení superhrubé mzdy a současné zachování patnáctiprocentní sazby daně by zaměstnancům poměrně významně ušetřilo, a zvýšilo tak jejich čistou mzdu o stovky až tisíce korun. Snižování daní a ponechání více peněz zaměstnancům je jistě krok správným směrem, ovšem pokud bude doprovázen odpovídajícími úsporami ve výdajích státu,« uvedla i daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

I podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy jde o rozumný návrh, protože poměrně vysoké zdanění práce je podle něj jedním z největších omylů tuzemského daňového systému. »Pokud ale vláda nepředloží adekvátní úsporná opatření, kterými se snížení daně bude financovat, o žádné snížení daní ve výsledku jít nemusí. Vzniklý dluh totiž bude placen nakonec opět z daní, byť zřejmě jiných, než je daň ze mzdy,« upozornil. Zrušením superhrubé mzdy by si podle něj průměrný zaměstnanec polepšil o 1728 korun měsíčně.

ČSSD má podmínky, SPD je pro

Vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček v Právu Babišův plán označil za nerealistický. »Od ČSSD nemůže nikdo očekávat, že bude dělat daňovou politiku ODS,« sdělil Hamáček ČTK. »Daňové kolečko (bývalého ministra financí) Vlastimila Tlustého, které bylo symbolem patnáctiprocentní ‚rovné' daně, musí zůstat v propadlišti dějin,« připomněl Hamáček papírové kolečko, ze kterého si mohli lidé v roce 2006 zjistit, kolik by při zavedení rovné daně ve výši 15 procent ušetřili.

Koaliční smlouva ANO a ČSSD počítá se zrušením superhrubé mzdy a sazbou 19 procent hrubé mzdy. »Superhrubou mzdu chceme zrušit, ale zároveň musí být vyřešena příjmová strana státního rozpočtu. Sektorová daň například pro banky může být takovým řešením,« uvedl Hamáček.

Návrh bankovní daně představila ČSSD loni v květnu, podle tehdejších představ strany měla mít podobu odvodu z aktiv. Sazba by vzrůstala progresivně od 0,05 procenta do 0,3 procenta a podle odhadů ČSSD by přinesla do rozpočtu až 14 miliard korun ročně.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dlouhodobě prosazuje zrušení superhrubé mzdy a snižování daní, sdělil předseda hnutí Tomio Okamura. »Výpadek rozpočtu navrhujeme řešit zdaněním dosud nedaněných dividend nadnárodních korporací, zrušením financování politických neziskovek, předražených a zbytečných armádních akvizic, inkluze ve školství, ukončením zneužívání dávek nepřizpůsobivými a ponížením plateb solárním baronům,« uvedl.

(ng)