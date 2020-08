O Fairtrade je mezi zákazníky rostoucí zájem

I v roce 2019 rostly prodeje zboží s etickou certifikací Fairtrade. Nejvíce se u nás prodalo opět fairtradového kakaa. O čtvrtinu vzrostl také objem prodané fairtradové kávy: pokud by se přepočítal na šálky kávy, každý obyvatel ČR loni vypil v průměru téměř deset espress připravených z fairtradové suroviny.

»Rostoucí prodeje znamenají větší podporu pro pěstitele těchto surovin v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Jen za fairtradové zboží prodané v ČR dostala loni družstva pěstitelů - kromě ceny, která skutečně pokrývá náklady jejich práce - také fairtradový příplatek více než 19 milionů korun. To jsou peníze, které mohou použít na projekty, jako je budování studní, škol a zdravotnických zařízení, doprava, investice do efektivnějšího pěstování a řada dalších,« říká Hana Malíková, ředitelka neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Po vypuknutí pandemie COVID-19 navíc Fairtrade International umožnila flexibilnější nakládání s fairtradovým příplatkem. »Uvědomujeme si, že podpora drobných pěstitelů a zaměstnanců plantáží je v této situaci důležitější než kdy jindy. Na obyvatele globálního Jihu totiž útlum ekonomiky spojený s narušením mezinárodního obchodu dopadá ještě tíživěji než na nás. Navíc mají nesrovnatelně horší možnosti, pokud jde o ochranu zdraví a dostupnost zdravotní péče. Proto Fairtrade až do konce září 2020 dává družstvům větší volnost v rozhodování o tom, jakým způsobem fairtradový příplatek využijí. Část příplatku tak mohou vyplácet i přímo pěstitelům jako podporu rodinných rozpočtů,« vysvětluje Malíková.

Za fairtradové produkty, které si loni koupili čeští zákazníci, získala družstva farmářů v Africe, Asii a Latinské Americe na fairtradovém příplatku celkem 19,3 milionu korun, tedy o více než 42 % než v roce 2018.

Podíl kávy roste

Vlajkovou lodí Fairtrade je káva, které se loni na našem trhu prodalo 891 tun, tedy o 25 % více než v roce 2018. Jde o hmotnost nepražených zrn, která odpovídá zhruba 636 tunám pražené zrnkové kávy. Z tohoto množství fairtradové kávy by se dalo připravit více než 101 milionů šálků espressa. To pro lepší představu znamená, že každý obyvatel ČR včetně nemluvňat vypil v roce 2019 téměř 10 šálků fairtradové kávy. Vztaženo k celkové spotřebě kávy v ČR, kterou udává Český statistický úřad, činí podíl fairtradové kávy 2,99 % (v roce 2018 to bylo zhruba 2,85 %).

Mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR patří stále Tchibo Praha, které má nově v nabídce i fairtradové kapsle Caffissimo Barrista, Unipetrol Benzina v rámci svých provozoven Stop café na čerpacích stanicích Benzina, kde lze nově koupit i zrnkovou kávu s sebou, dále Lidl ČR, který nabízí fairtradovou kávu Lidl2go v rámci nápojových automatů ve svých provozovnách, OMV ČR v rámci konceptu Viva café a Kaufland ČR. Fairtradovou kávu však nabízí i řada kaváren a lokálních pražíren.

Nejvíce se tradičně prodalo fairtradového kakaa (jeho spotřeba vzrostla v roce 2019 na českém trhu o 41 %, prodalo se ho celkem 1938 tun, převážně ve formě čokolády, cukrovinek, zmrzlin a snídaňových cereálií).

Lídrem v prodeji fairtradového kakaa je Lidl, který během loňského roku prodal produkty vyrobené z 936 tun fairtradových kakaových bobů a prodeje oproti roku 2018 tak zvýšil o více než 60 %. Nejvyšší meziroční nárůst (o 92 %) zaznamenala společnost Gunz.

Pokles bavlny a čaje

Mírný pokles zaznamenaly prodeje fairtradové bavlny. Po loňském nárůstu o 317 % na 217 tun letos vidíme pokles o 12 % na 190 tun. Za loňským rekordním nárůstem stál hlavně řetězec Kaufland, který pořídil pracovní oblečení pro své zaměstnance z fairtradové bavlny. V letošním roce se dostal na první místo Lidl, který nabízí svým zákazníkům nákupní tašky z fairtradové bavlny, druhým největším prodejcem fairtradové bavlny byl ostravský výrobce tašek Sale a třetím síť drogerií dm drogeriemarkt, které ve svých prodejnách nabízejí nákupní tašky z fairtradové bavlny. Kaufland byl loni, pokud jde o prodanou fairtradovou bavlnu, čtvrtým nejvýznamnějším prodejcem.

Rovněž je zaznamenán pokles prodeje fairtradového čaje o 68 %, tento výkyv je dán mimo jiné celkovým relativně malým objemem fairtradového čaje prodaného v ČR. Fairtradového třtinového cukru se loni v ČR naopak spotřebovalo 163 tun (nárůst o 54 %). Lídrem v této oblasti je společnost Unilever, která v ČR prodává zmrzlinu Ben&Jerry´s. Po dlouhé době se v roce 2019 vrátilo na český trh i fairtradové víno, které nabídl Lidl.

Systém a známka

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu, tedy v rozvojových zemích.

(za, mh)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Fairtrade Česko a Slovensko