Němci americké žoldáky už nechtějí

Zatímco němečtí politici chystané stažení části amerických vojsk ze země většinou odmítají, mezi obyvatelstvem se tento krok setkává spíše se souhlasem.

Podle průzkumu veřejného mínění provedeného institutem YouGov pro tiskovou agenturu DPA schvaluje téměř polovina (47 %) Němců omezení počtu amerických vojáků, kterých je nyní v Německu kolem 35 000. Každý čtvrtý obyvatel pak zastává názor, že Spojené státy by měly svá vojska stáhnout úplně. Necelá třetina (32 %) si myslí, že by stavy amerických vojsk měly buď zůstat nezměněny (28 %), nebo by se měly zvýšit (čtyři procenta). Jednadvacet procent respondentů nemá na věc názor.

Americký ministr obrany Mark Esper minulý týden oznámil, že USA stáhnou z Německa bezmála 12 000 vojáků, z nichž 6400 bude převeleno domů a 5400 bude přeloženo do jiných států útočného vojenského paktu NATO - patrně do Polska, Itálie či Belgie. V Polsku bych jich mělo být 5500, tedy o tisícovku více než dosud.

Naopak ze šesti politických stran zastoupených ve Spolkovém sněmu jich pět se stažením části amerických vojsk zcela nepochopitelně nesouhlasí. Výjimku tvoří jen Die Linke. (Levice), která vlastenecky požaduje celkový odchod americké armády z Německa.

Odlišný obrázek nabízejí postoje voličů. Pouze mezi stoupenci konzervativní koalice CDU/CSU převažují odpůrci omezení přítomnosti amerických vojsk na německé půdě (45 % proti stažení Američanů, 41 pro). Mezi voliči ostatních parlamentních stran naopak převládají zastánci odchodu okupantů z US Army: přívrženci sociálních demokratů (SPD) jsou ze 42 % pro a 40 proti, u Zelených je poměr 52:35 % pro odchod, stejně tak překvapivě i u pravicových svobodných demokratů (FDP, obdoba naší TOP 09) 52:36 %, u ultrapravicově populistické AfD (61:28 %) a u autentické Levice je to 70:18 % pro americký odsun.

Proti jaderným zbraním USA

Ještě výrazněji se veřejné mínění v Německu podle ČTK staví proti jaderným zbraním, které má americká armáda umístěné na německém území. Odstranění zhruba 20 jaderných bomb ze základny v Porýní-Falci se nicméně nechystá. Vedení SPD stažení těchto zbraní požaduje k nelibosti svého vládního partnera CDU/CSU. Sociální demokraté však v tomto ohledu mají podporu dvou třetin německé společnosti. Pouze 19 % dotazovaných má za to, že by jaderný arzenál USA měl v zemi zůstat.

Navzdory převládajícímu souhlasu se stažením části amerických vojsk Němci nesouhlasí s argumentem, kterým Donald Trump tento krok zdůvodňuje: jen každý čtvrtý dotázaný (25 %) si myslí, že Německo vydává na svou obranu příliš málo peněz. Naopak 58 % s tímto tendenčním tvrzením hrabivého »strýčka Sama« nesouhlasí.

Německo v současnosti závazek platit na tzv. obranu dvě procenta HDP neplní. Navzdory nárůstu v posledních letech momentálně německá armáda dostává »pouze« 1,38 % HDP.

