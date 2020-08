Zlepšení současného stavu

Nic nejde samo. I malé děti se musí učit chodit. Nepřiměřená suverenita v našem životě není namístě. Snažíme se stíhat práci, rodinu i čas na děti. Mnohým z nás udělala čáru přes dlouhodobé plány pandemie koronaviru.

Doháníme vše, co muselo v karanténě stranou. Ohniska koronaviru v některých oblastech přetrvávají, jinde bohužel vznikají. Pomoc ze strany státu je značná, nebude ale pravděpodobně konečná. Každý z nás musí být zodpovědný a nebezpečí nákazy nepodceňovat. Zvláště pro seniory je koronavirus ohrožující, ale i lidé v produktivním věku by tento virus neměli podceňovat. Máme své radosti i starosti. Věřme, že se ekonomika vzpamatuje a nebude docházet k propouštění. Znojemsko je oblast, která si zaslouží co nejširší podporu zvýšení pracovních příležitostí. Návrat k chovatelství a pěstitelství je jednou z alternativ. Pomoc státu je nutná, také rozvoj cestovního ruchu skýtá široké možnosti. Překrásná krajina uspokojí i náročné návštěvníky, dobrá vína, která zdejší vinaři nabízejí, k tomu jistě přispějí.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát na senátora na Znojemsku