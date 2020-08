Zdravý rozum dostal opět na frak

Tak tohle opravdu nevymyslíš! Nedávno jsem se dozvěděl od zemědělců hospodařících podél silnic I. třídy zajímavou informaci - musí mít vydané povolení od příslušného krajského úřadu k vjezdu zemědělské techniky na tyto komunikace, aby se mohli na svá pole dostat. Zemědělci, pokud se chtějí vyhnout mnohatisícovým pokutám, budou nuceni používat delší trasy po silnicích nižších tříd, tedy II. a III. třídy, které jsou ale užší, a hrozí zde daleko větší nebezpečí kolize.

Tato povinnost přešla totiž z ministerstva dopravy na příslušné kraje. Úředníci na krajích však nemají s vydáváním těchto povolenek většinou žádné zkušenosti, a tak se běžně stává, že zemědělci na svá povolení čekají i více než měsíc, a to i přesto, že lhůta na vydání je ze zákona 30 dní. A to ještě musí být v povolení uvedena trasa, čas, konkrétní technika a důvod, proč chce zemědělec na své pozemky jet. Co k tomu říci? To jsme se už opravdu zbláznili?!

Tisíce let rozhoduje o době zemědělských prací především počasí. A nyní to má být úředník třímající v ruce všemocné razítko? V době, kdy zoufale bojujeme s propadem potravinové soběstačnosti, si tedy, asi abychom zemědělcům přidali další vrásky vzteku a starostí, pro ně přichystáme další překážku? Nechápu, proč ministerstvo dopravy zrušilo plošnou výjimku, kterou vydávalo na dobu sklizně? Možná ji prý znovu zavedou. Jenže to už mohou být pole dávno sklizená. Bez kvalitní a moderní zemědělské techniky se dnešní zemědělec neobejde, zrovna tak jako bez komunikací, které vedou k obhospodařovaným plochám. A vůbec nezáleží na tom, jaké konkrétní třídy jsou.

Je až s podivem, že zrovna tato technika na silnicích někomu vadí. Vždyť se nám po všech typech komunikací prohánějí denně tisíce přeložených kamionů a s příslušnými orgány to ani nehne. Ale jen vyjede zemědělec, kterého potkáme na silnici nesrovnatelně méně často, hned je vše špatně. Rozumím tomu, že pro některé řidiče může být pomalá jízda za zemědělskou technikou obtěžující, ale i ten nervózní a nabručený řidič určitě také konzumuje chleba a rohlíky. Tak se nad tím dobře zamysleme. Pokud zemědělce budeme neustále sužovat nejrůznějšími hovadinami v podobě nesmyslných nařízení, může se také stát, že na svá pole včas nevyjedou, a to může do budoucna znamenat jediné - naše potravinová soběstačnosti ještě více klesne a zůstaneme zcela závislí na dovozu potravin, o jejichž kvalitě by se mnohdy dalo hodně diskutovat. Nebo by snad právě toto mohlo hrát někomu do karet…? KSČM tedy rozhodně ne! Naše strana proto zcela kategoricky odmítá tento byrokratický a nesmyslný zákon.

Radek ČERNÝ, předseda komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje a vedoucí kandidát KSČM Ústeckého kraje