Pirátské barvičky

Praha je na krizových mapách krajů označována jako nejhorší místo s nejvyšší koncentrací nákazy koronavirem, s nejsytější barvou - a co řeší její vedení? Barvičky autobusů.

Vždyť je to přeci logické. V době, kdy se mocní hádají o rozpočet, kdy nikdo neví, kolik nás bude celá koronakrize stát a jestli budou, či nebudou nějaká omezení, kdy se veřejnost o dění na radnici zrovna dvakrát nezajímá, protože má svých problémů dost, se »ušlechtilé« nápady dělají nejlépe.

Jedním z nich je ten, který plánuje přebarvit tramvaje, městské i příměstské autobusy, ale i vlaky do jednoho designérského celku, a dodat tak městské hromadné dopravě jednotnou vizuální identitu. A zároveň odlišit dopravu městskou a příměstskou tak, aby již barvy říkaly, v jakých pásmech se který prostředek pohybuje a vše bylo pro cestující snadno rozeznatelné.

Moje první myšlenka se stočila do mateřské školky. Tam se přece děti prvně učí barvičky. Ale už na konci školky by měly znát i tvary velkých písmen a čísel. Cožpak vedení Prahy neumí písmenka a čísla, která dosud v rozlišení jednotlivých spojů stačila? Všechny to mají napsané na čele, přece…

Ale on bude asi zakopaný pes jinde. Protože se jaksi rozbily kontakty na velké firmy a velké reklamy rozvázáním smluv s JCDecaux, nekape nikde žádná korunka ani bokem. Stačí se podívat v metru na prázdné reklamní boxy a je jasné, že to málo, co tam je, nikde nikomu nic nehodí. A víte, kolik korunek by stálo takové přebarvení autobusů? Navrhnout grafiky, firmy, povolení, poradce… a barvičky. Podle remcání opozice by přemalování všech vozů mohlo stát i víc než sto milionů korun.

To zajímavější je ale skryté za tím. Společně se sjednoceným designem zvenku je plánován i jednotný design navigačních systémů a piktogramů uvnitř dopravních prostředků. A také nové logo Pražské integrované dopravy a Integrované dopravy Středočeského kraje. A víte, kolik designérů, grafiků, návrhářů, ředitelů, asistentů a úředníků a politiků se za takovým náročným úkolem skrývá? A každý z nich si zaslouží přece odměnu, zvláště v této těžké době.

Jo a nezapomeňte, že se bude od příštího roku jízdné zdražovat! Praha tolik peněz na udržení dosavadních cen nemá. Je to prostě potřeba!

Helena KOČOVÁ