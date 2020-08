Situace není dobrá, Rada ČT by měla konat

Členové Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM (VV) jsou znepokojeni informacemi veřejnoprávních médií a jejich snahou manipulovat s vědomím občanů, překrucovat dějiny a historickou pravdu. Vydali k tomu své stanovisko.

Posledním příkladem podle nich bylo vyjádření Jakuba Železného, redaktora ČT, který 15. července ve večerních hodinách v rozhovoru s ministrem Havlíčkem prohlásil: »…jak pendlujete na náměstí Na Františku a mezi nábřežím, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentovi Ludvíku Svobodovi…«

Toto znepokojení nabývá na vážnosti proto, že podobné vyjádření pana Železného nebylo poprvé. »Nedávno se týkalo např. pořadu o M. Horákové, kde si dovolil prohlásit, že vyhodí v jeho pořadu ze studia každého, kdo se dotkne památky popravené ženy. Nejen členové VV Plzeňského KV KSČM, ale především občané jsou znepokojeni podobnými vyjádřeními a požadují okamžité řešení ze strany Rady ČT. Česká televize si nemůže dovolit urážet kdekoho a kdykoliv. Hlavní slovo nemohou mít extremisté a manipulátoři dějin. Redaktoři by měli znát národní hrdiny, kteří osvobozovali Československo od nacistů. L. Svobodovi nacisté poslali sedmnáctiletého syna do koncentračního tábora, kde byl ubit k smrti. Nebyl to jen syn, ale celá rodina Svobodových, vždyť dalších 15 příbuzných bylo vězněno, další se skrývali apod. Lze říci, že L. Svoboda byl jedním z největších českých hrdinů novodobé historie a podílel se na svobodě naší země, bojoval za občany a nás všechny, abychom mohli v poválečné době spokojeně žít,« píše se ve stanovisku VV.

Jeho členové dále odsuzují podobná vyjádření a žádají, aby byla celá věc prošetřena. »Ředitel ČT by se měl omluvit rodině Ludvíka Svobody a také celému národu. Rada ČT by se situací měla zabývat a vyvodit důsledky včetně personálních opatření. Ta by se měla dotknout i ředitele pana Dvořáka, kterému rada schválila více než 1,5milionovou odměnu. Občané si kladou oprávněnou otázku: ‚Za co platíme?‘ a dodávají, že je možné řešit situaci například pohrůžkou neplatit koncesionářské poplatky,« končí stanovisko VV.

(zr)