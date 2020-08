Ilustrační FOTO - Pixabay

Dohoda o hlasování v karanténě

Parlamentní strany se shodly s ministerstvem vnitra na třech variantách hlasování z karantény - z auta, ve speciálních volebních okrscích a u výjezdních komisí.

O změnách ve volební praxi pro říjnové senátní a krajské volby bude Sněmovna rozhodovat 19. srpna. Vláda požádá o projednání návrhu zákona, který už má paragrafovou podobu, ve stavu legislativní nouze. Počítá s tím, že Senát normu schválí v nejbližších dnech po projednání Sněmovnou.

Odměna pro členy volebních komisí se zvýší o 500 korun, protože práce bude komplikovanější. Zvláštní odměny získají členové speciálních komisí. Pomoc při volbách zajistí armáda.

Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny bude ve středu 30. září zřízeno tzv. drive-in stanoviště ve všech okresech, tedy na 78 místech. Budou na něj dohlížet tři vojáci a zapisovatel. Do těchto 78 míst budou moci lidé v karanténě přijet autem a odhlasovat z auta, a to ve středu 30. září v čase od 7.00 do 15.00. Přijít pěšky do nich možno nebude. Při hlasování z auta by si volič s sebou vzal občanský průkaz a rozhodnutí o nařízené karanténě, případně neschopenku od lékaře. »Nemá-li ani jedno, a přesto je v karanténě, to mohou být například osoby samostatně výdělečně činné, tak jsme domluveni, že budeme nabádat praktické lékaře, aby vydali potvrzení, že daný člověk je nemocný, má COVID-19 nebo je mu nařízena karanténa,« dodal Mlsna.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Tzv. drive-in stanoviště by mohla vzniknout na velkých parkovištích nebo stadionech. Po identifikaci by měl volič dostat volební lístky, poodjet doprostřed stanu, kde bude mít soukromí, upravit volební lístek a vložit ho do obálky a na konci stanu obálku vhodit do urny. Speciální komise by měla lidi vyškrtnout ze stálého seznamu voličů, aby nemohli znovu volit standardním způsobem v pátek či sobotu.

Lidé v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtka 1. října do 20.00 ohlásit na krajském úřadě, kde oznámí, že chtějí, aby se k nim dostavila zvláštní komise. Ve dnech řádného termínu voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou, přesněji mezi pátkem 2. října 7.00 a sobotou 3. října 14.00. Bude to zajišťovat stejná komise jako na drive-in stanovištích, nedojde tedy k promíchávání s klasickými okrskovými komisemi. Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa.

Lístky voličů z karantény budou sčítat speciální komise při krajích, bude jich 13 plus jedna v Praze pro senátní volby, uvedl Mslna. Před sčítáním by se podle něj měly smíchat lístky ze všech tří variant zvláštního hlasování. Umožnit hlasovat z karantény chce ministerstvo i v případě místních referend, která některé okrsky na volební víkend chystají. Změny ve volebních lhůtách se podle Mlsny nechystají.

Možnost speciálního hlasování se bude týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienou nebo lékařem, uvedlo ministerstvo. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Na zavedení korespondenčních voleb či na možnosti volebních zmocněnců, o nichž se v posledních dnech také diskutovalo, se strany neshodly.

(ste)