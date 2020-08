zleva: Příchod Tří králů, Klanění pastýřů, Vidění svatého Huberta. foto - wikimedia commons

Braunův Betlém by měl vlastnit stát?

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD) chce, aby Braunův Betlém v Novém lese u Hřibojed na Trutnovsku nedaleko Kuksu měl jednoho vlastníka, a to stát.

Ne celé sochařské dílo z 18. století vytesané z rostlé skály nyní státu patří. Areál včetně soch by měl v dohledné době projít renovací, přípravné práce začnou v září. Socha poustevníka Juana Garina patří obci Hřibojedy, která nemá na její údržbu peníze. Socha ovečky je v majetku města Dvůr Králové nad Labem. Ostatní sochy patří státu, který je spravuje prostřednictvím Národního památkového ústavu (NPÚ).

»Do budoucna je zcela zásadní, aby došlo ke scelení majetku v rámci celého areálu Braunova Betléma. Toto území musí být řešeno jako celek, což obnáší nejen opravu soch, ale i úpravu okolního turistického zázemí, které se rozkládá i na lesních pozemcích,« uvedl Štěpán.

Podle zástupců kraje nabídly Hřibojedy sochu poustevníka k prodeji za posudkovou cenu osmi milionů korun, za takovou cenu ale ministerstvo kultury i NPÚ v minulosti odmítly sochu koupit. »Nyní budou k této problematice vyvolána další jednání mezi NPÚ, Dvorem Králové nad Labem a Hřibojedy. Hejtman, který je iniciátorem těchto jednání, upřednostňuje jednoho vlastníka, a to stát,« řekla Martina Svatoňová z kanceláře hejtmana. Podle něj kraj o odkoupení soch neusiluje, protože by to problém neřešilo.

Ministerstvo kultury s NPÚ připravuje investiční záměr, který bude řešit betlém z hledisek ochrany památky i zázemí pro turisty. Peníze ze strany ministerstva jsou připraveny a s přípravnými pracemi se má začít na podzim. Koncem září začne průběžné čištění soch.

Návštěvníci Braunova Betlému si mohou památku díky nedávno spuštěné mobilní aplikaci prohlédnout v původní podobě, jakou měla v 18. století, a porovnat ji se současným stavem, kterou tvoří jen torza původních soch. Naskenovaná data zároveň poslouží pro uchování památky do budoucna.

Braunův Betlém je sochařské dílo z období baroka. Jde o skupinu soch a reliéfů vytvořených barokním umělcem Matyášem Bernardem Braunem a zakomponovaných do krajiny. V roce 2001 byl betlém vyhlášen národní kulturní památkou a zařazen na indikativní seznam dědictví UNESCO, díky čemuž se může ucházet o zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO.

(zku)