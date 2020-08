Úroda na polích

Letošní počasí si s námi zahrálo. Napřed tropy a pak deště. Sklizeň obilovin by měla být poměrně dobrá, stejně je tomu u brambor a zeleniny. Zde je však nutno počítat, že v některých oblastech zeleninu atakují plísně. Co se týká pícnin, je jich díky zvýšení vláhy také dostatek. Máme tu i věci diskutabilní. Třeba takový květák, na trhu jej lze koupit v dobré kvalitě za 20-25 korun. Nakupujeme-li v supermarketech, je cenové rozpětí od 35 do 65 korun.

Stejně je tomu u brambor, zemědělec kilogram prodá za šest a nejvýše osm korun. A na pultech marketů stojí několikanásobně více. Evropské státy mají v obchodech převahu vlastní produkce potravin. Přesto se Evropská unie začíná vyjadřovat proti navýšení potravinové soběstačnosti v České republice. Prý by tento krok byl diskriminační. Strašení, že by došlo ke zdražení potravin, je nereálný argument. Jediné, co by se stalo, je omezení vlády zahraničních řetězců a snížení jejich nemravných marží. Zákazník by ušetřil a dostal kvalitní zboží. Dalším efektem by bylo navýšení rozvoje produkce potravin, ovoce a zeleniny, a tím i růst pracovních příležitostí. Obnova v této oblasti předpokládá součinnost příslušného resortu, a to i v oblasti financování, například chovy prasat byly pro svoji nerentabilnost v rámci výkupných cen rušeny. Dnešní ceny vepřového masa jasně deklarují nutnost jejich obnovy.

Cesta to nebude jednoduchá, ale rozhodně prospěšná, stejně jako u dalších komodit. Cena potravin je v rozpočtech každého z nás nepominutelnou položkou, a každou úsporu tudíž uvítáme.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a kandidátka do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 30 - Kladno