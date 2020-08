Stálé poučení – Hirošima a Nagasaki

Válka se blížila ke svému konci. V Evropě skončila 9. května, i když poslední bitva se uskutečnila o dva dny později u českého Milína na Příbramsku. Národy Evropy slavily mír a válečné drama ve světě ještě neskončilo. Japonci stále bojovali. Ani po šesti měsících amerického bombardování 67 měst císařské Japonsko odmítalo přijmout ultimátum stanovené Postupimskou konferencí ke složení zbraní. Fanatismus jejich fašistického velení se nedokázal smířit s porážkou, i když bomby z amerických letadel denně ničily jejich města, vojenské objety a silnice a kromě Mandžuské armády nemělo k dispozici žádné významné vojenské síly. Začátkem srpna na Postupimské konferenci tří mocností se jakoby náhodou americký prezident Harry Truman zmínil o zbrani, která má mnohem větší účinnost, než kterékoli dosavadní. Prý J. V. Stalin zmínku vyslechl, ale zachoval klidnou tvář. Sovětská vojska přesunutá z Evropy už byla na svých místech na mandžuských hranicích. Podle dohody z Jalty měla nastoupit do posledního útoku, což se také 8. srpna 1945 stalo.

Američané však jednali po svém. Dne 6. srpna v ranních hodinách americká strana svrhla první atomovou pumu Litte Boy na město Hirošima a 9. srpna druhou pumu nazvanou Fat Man na Nagasaki, které vůbec nemělo být určeno k apokalypse. A apokalypsa to byla, nepředstavitelná. Údaje zveřejněné za čtvrt roku po náletu potvrzují nějakých 160 000 mrtvých v Hirošimě a o osmdesátitisících v Nagasaki, přičemž minimálně dvě třetiny z nich zahynuly přímo v ulicích obou měst při samotném bombardování. Prý, jak je často tvrzeno, ony dvě nukleární bomby urychlily konec druhé světové války. Neumím a nechci posuzovat, zda to je, či není pravda. Jisté totiž je, že japonský fašismus byl zrovna tak brutální a genocidní jako fašismus německý. Také je faktem, že Japonsko bylo na pokraji ekonomického, sociálního a vojenského vyčerpání, nemělo sílu se účinně bránit soustředěnému útoku Spojenců a politicko-vojenská vládnoucí elita Japonského císařství sázela na stále větší zfanatizování svých vojáků. Bylo jen otázkou krátkého času, »kdy země hodí pomyslný ručník do ringu«. Americké bombardování Hirošimy a Nagasaki až příliš s odstupem času připomíná únorové Drážďany v roce 1945, město bez bojových sil a s nekonečným množstvím uměleckých děl a architektonických skvostů, které mělo také zahynout i s civilisty, kteří tu žili a s desetitisíci »gastarbeitrů«, kteří odtud směřovali všemi směry, dokonce i domů, protože Drážďany, tu perlu mezi perlami, jak mysleli, nikdo nebude bombardovat. Mahatháma Ghándí kdysi řekl: »Oko za oko, zub za zub a svět bude slepý«. Fašistické režimy drancovaly bez jakýchkoliv skrupulí. Zcela jistě to vyvolávalo urputnost jimi napadených národů ve své obraně, která přešla až do porážky fašistických režimů Německa a Japonska a jejich satelitů. Přesto stojí zamyslet se nad otázkou, proč jedna z vítězných západních mocností, sáhla ke zbrani, jakou lidstvo dosud nepoznalo – k atomové pumě a nikoliv primárně proti vojenské síle, ale civilnímu obyvatelstvu.

Hirošima a Nagasaki se staly předmětem dohadů, veřejně i neveřejně vyslovovaných otázek: Bylo bombardování obou měst opravdu nutné? Nešlo především o vyzkoušení přímo na »živých lidech« účinnost nové zbraně? Nemělo jit o pohrůžku Sovětskému svazu a ukázku, kdo nyní je pánem planety? A opravdu bomby pojmenované téměř mazlivě rozhodly konec války v Pacifiku? Nechci na položené otázky odpovídat. Jednou se jistě pravda ukáže. Těm statisícům vymazaným jedním okamžikem ze života anebo umírajícím ještě dlouho dobu – ti v naší statistice zahrnuti nejsou – to jistě už nepomůže. Bomby totiž nebyly určeny jen těm ve dvou japonských městech. Další byly a jsou připraveny, aby využily svůj potenciál a zabíjely pro cíle druhých. I když uplynulo dlouhých sedmdesát pět let, nikoliv bez lokálních válek a ozbrojených konfliktů, je štěstí pro nás, že použity dosud nebyly. Jsou však uschovány a daleko účinnější pro případ, že by touha po moci přesáhla u někoho únosnou míru. Uvědomme si to dnes, kdy si bombardování Hirošimy a poté Nagasaki připomínáme. Stále totiž opravdu existují ti, kteří si myslí, že jim patří svět, ti jsou pro nás všechny největším nebezpečím, i když nás přesvědčují slovy o svobodě a příkladné demokracii. Stačí zavzpomínat na tzv. »humanitární bombardování« bratrské jihoslovanské metropole Bělehradu. Je to memento, které varuje nás i generace přicházející.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM