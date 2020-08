Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Trump obrátil

Ačkoliv americký prezident Donald Trump se ohrazuje před možnými podvody, které by podle něj doprovázelo široké využívání možnosti hlasovat v nadcházejících prezidentských volbách poštou, v úterý tento postup doporučil voličům na Floridě.

Ta je přitom jedním z hlavních takzvaných bitevních států, kde se bude rozhodovat o tom, kdo bude od ledna na další čtyři roky šéfem Bílého domu, píše agentura Reuters. Guvernérem Floridy je republikán.

Možnost zaslat hlasovací lístek poštou prosazuje především řada demokratických politiků jako možnost, jak snížit riziko přenosu koronaviru během voleb. USA totiž co do absolutních čísel zasáhla pandemie COVID-19 nejhůře na celém světě.

Republikáni v čele s Trumpem však opakovaně bez dostatečných důkazů tvrdí, že pokud by využili korespondenční volby všichni voliči a ne jen ti, kteří k tomu mají zvláštní důvod, vedlo by to k rozsáhlým podvodům. Trump opakovaně tvrdí, že listopadové hlasování bude »nejvíce zmanipulované v historii«, ačkoliv sám svůj hlas v několika posledních volbách odeslal poštou a se všeobecným dálkovým hlasováním má několikaletou zkušenost řada států.

Trump zažaloval stát Nevada poté, co tamní legislativa rozhodla o tom, že zašle poštovní hlasovací lístky všem místním voličům. Čistě poštovní hlasování v minulosti pořádaly státy Colorado, Havaj, Oregon, Utah a Washington. Kalifornie a Vermont se pro takový postup rozhodly poprvé letos právě kvůli koronaviru.

(čtk)