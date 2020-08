Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jak definovat socialismus

Tato otázka je v současnosti více než aktuální, jelikož komunisté ztrácejí svůj politický prostor ať již z objektivních, či subjektivních příčin. A svou undergroundovou roli nedržíme pevně v rukou zejména také proto, že je pro nás dnes problém definovat jasně a jednoznačně cíle tak, abychom na tomto mohli sjednotit komunistické hnutí a celou levici. Název komunistů se odvíjí od jejich zásadního cíle, a tím je beztřídní společnost, kde si budou všichni rovni, i když to neznamená, že budeme všichni stejní. Chceme svět žijící v trvalém míru, harmonii a lidské sounáležitosti a respektu jednoho k druhému. Dalším cílem komunistů je zlidštění jednotlivce jako organické součásti společnosti prostřednictvím výrobních vztahů. Práce by měla být základním faktorem pro všestranný rozvoj člověka a jeho život. Co však nám chybí k tomu, abychom mohli všechny tyto cíle komunistického hnutí jasně aktuálně definovat? Neodpovíme si zde na vše, ale třeba to budou podněty, které nás postupně dovedou k jednoznačnosti a jasnějším neměnným cílům.

Dějinná vědecká analýza ve všech souvislostech

K tomu, abychom se mohli posunout dál, se musíme opřít o celkovou hlubokou analýzu, musí být komplexní, a především vědecká. Bez této komplexní a hluboké analýzy nemůžeme dosáhnout vlastní sebereflexe a zároveň nebudeme schopni se dalších, nových chyb vyvarovat. KSČ si zároveň plně uvědomuje, že bez minulosti společnost nemá budoucnost. Přesto dokázal socialismus velmi jasně, rychle a za velmi kratičkou dobu uvést do života systém, který je založen na odstranění vykořisťování a pojetí v přístupech, kdy se prvotně zohledňuje člověk jako lidská bytost, jež má právo na skutečnou svobodu, celospolečenskou rovnost a sociální jistoty a spravedlnost. Socialismus nastolenou rovností odstranil třídní rozdělení i boj.

Co se týká současnosti, myslím, že se komunistické hnutí nachází v jedné z největších krizí ve svých dějinách. Kapitalismus se sice potácí také v krizi a vyčerpává se také ve vlastních rozporech tradičního liberalismu a neoliberalismu, ale pořád má jasnou převahu moci, dialektické znalosti řízení světa a je schopen použít různé formy agresí a válek bez sebemenšího ohledu na jedinečnost hodnoty lidského života. Lidský život pro něj znamená pouhou organickou hmotu, kterou si chce formovat ku prospěchu svému, bez ohledu na jedinečnost života. Jeho víra je především uchovat a bránit své vlastní zájmy jakýmkoli způsobem. Je potřeba si uvědomovat, že imperialismus světovou socialistickou soustavu důkladně a dokonale prozkoumal, a tím vědecky poznal její slabiny. Věděl, jak ji rozložit a následně doslova koncepčně socialismus demontovat. Domnívám se také, že komunistické hnutí trpí v současnosti krizí kontinuální generační výměny. Udržuje si sice pozice undergroundu, ale v tvůrčí činnosti ještě vůbec nepočalo. Tvůrčí proces na nově ucelené vědecké koncepci aktualizované verze nové socialistické cesty – Socialismus 2.0 prostě není ani na startu.

Alternativa jedině koncepční

Jaké jsou současné alternativy socialismu? Máme zde sice nějakou koncepci levicového eurokomunismu, koncepci udržitelného rozvoje (Čínská lidová republika), zde jsou ale otázky odstranění chudoby někde na 6. místě, zatímco otázka rovnosti žen a mužů je už na 5. místě. Dále je tu koncepce sociální bezpečnosti (Ruská federace). A pak je zde mnoho dalších koncepcí, dokonce socialistických, jako je socialismus křesťanský, tržní, reformní, národní, africký a podobně. Většina těchto koncepcí slouží k nesystémovým změnám, takže jejich vývoj je čistě v rámci budování kapitalistické společnosti. To pomáhá globálním imperiálním silám zároveň relativizovat prostor levice i komunistického hnutí tak, že komunisté sami nejsou schopni ani vést strategický třídní boj z pozice undergroundu. Je nucen přizpůsobit svůj politický boj kapitalistickým podmínkám. Navíc chybí ofenzivní třídní politika silného subjektu, jako byl Sovětský svaz a jeho internacionální aktivní politická podpora ostatním stranám, a to i přesto, že je zde Čínská lidová republika.

Charakter Socialismu

Při definování a charakteristických rysech Socialismu se soustředím na cestu socialismu z pohledu Komunistické strany Československa, respektive z pohledu marxistů–leninistů v návaznosti na celé komunistické hnutí.

Jelikož nemáme řádnou dějinnou a vědeckou analýzu období světové socialistické soustavy, je sama aktualizace definování socialismu problematická. Zároveň je ale aktuálně velmi žádoucí. Proto naše současné aktuální definování může být jen jakousi politickou kostrou a na základních politických principech a zkušenostech.

Jak už jsem předestřel, Světová socialistická soustava byla největším dílem v dějinách proletariátu a lidstva vůbec. Byl to krok, který reálně posunul lidstvo k humánnější a spravedlivější společnosti v míru prostřednictvím zespolečenštění výrobních vztahů, nastolila cestu a základ k beztřídní společnosti a odstranila vykořisťování člověka člověkem. Nikdy v historii lidstva v takové šíři nebyl podobný systém realizován. Ještě před vlastním definováním socialismu si položme dvě základní obecné otázky.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zaprvé: »Kam vlastně směřuje kapitalismus?« Na to si musíme odpovědět, že kapitalismus nemůže existovat bez válek, vykořisťování, třídního rozdělení a bez sociální nespravedlnosti - to vše postavené na totální absenci morálních hodnot. Kapitalismus udržuje hlavně společnost - odhlédneme-li od ekonomické sféry a zůstaneme-li v rovině čistě politické - politikou hladu a kriminalizace nejnižších vrstev.

Za druhé: »Kam naopak směřuje socialismus?« Socialismus je protikladem kapitalismu. Jedním ze základních rysů socialismu minulého, ale i toho aktualizovaného směrem do budoucna je vždy »MÍR«. Dále celkové zespolečenštění výrobních vztahů, a tím - opakuji - odstranění vykořisťování, nastolení sociální rovnosti a spravedlnosti, kde vládne lid, a nejen úzká skupina nějaké »elity«. Socialismus je samostatnou a přitom dlouhodobou vývojovou fází, která má svoje určitá stádia a sled různých etap, obsahující ekonomiku, politiku, sociálně třídní struktury, kultury, ale také ideologie. Socialismus, nepřeroste v komunismus dříve, dokud nebudou vyčerpány všechny možnosti jeho vývoje. Také je třeba zmínit že za socialistickém systému velmi brzy jsou odstraněny antagonistické vztahy mezi třídami. Zvláštní všestranné a velice významné místo zde hraje rodina, jako nejzákladnější struktura ve společnosti.

Socialismus - všestranný rozvoj

Dalším charakterovým rysem je »harmonizace společnosti,« která je zákonitá. Socialismus rozvíjí všechny stránky života společnosti na základě vyšší úrovně výrobních sil ve společnosti a s využitím nejnovějších výsledků vědeckotechnické revoluce a zdokonalování samotného člověka, ale i společenských vztahů.

Pojďme tedy k naší vlastní definici socialismu. Podstata, základní rysy a cíle socialismu: »Socialismus, jehož základní podmínkou je mír, je společnost svobodné, zespolečenštěné práce, založené na socialistickém vlastnictví výrobních prostředků a lidové politické moci většiny společnosti. Vlastní podstatou socialismu je vytváření hmotných a duchovních podmínek k všestrannému rozvoji osobnosti. Plánovitě se rozvíjející, na základě demokratického centralismu (mluvíme o funkčnosti, a ne o tom, aby tento princip byl, byť zakotven v ústavě, ale reálně se neuplatňoval) vědecky řízená společnost s kvalitativními novými formami, účastí na hospodářském, politickém a kulturním životě. Středem společenského rozvoje musí být primárně pracující člověk, jeho sociální chování je zásadně rozhodující pro vytváření nového života. Socialismus musí vyčerpat všechny možnosti vývoje, aby mohl vstoupit do fáze Komunismu. Společenské podmínky rozvoje nesmějí být statické, neměnné a dané jednou provždy.«

Uvědomělý subjekt

Jaká je vlastně undergroundová role komunistů? Komunisté mají svou politickou situaci, zejména v konání, velmi ztíženou. Jednak proto, že současný imperiální kapitalistický systém svou moc využívá k všestrannému, nejen aktuálnímu, střednědobému, ale hlavně dlouhodobému antikomunismu, který exponenciálně zesílí v okamžiku aktivizace nacionalismu a dalších šovinisticky se projevujících hnutí jako nástroje moci. Dále musí složitě taktizovat, aby aktuálně politicky mohl dosahovat dílčích politických úkolů, od kterých nesmí ustoupit a nezůstat jen neaktivním, či jen částečně aktivním subjektem a zároveň neztratil svou strategickou linii. Nesmí se chovat populisticky, členové musí ve svém okolí být lidsky a morálně příkladem, nebo se mu co nejblíže alespoň přiblížit. Komunisté se nikdy nesmějí vzdát undergroundové role. Musejí vytvářet podmínky pro nejmladší generace komunistů ve vzdělání, schopnosti řídit, učit ideovou uvědomělost, internacionalismus, a být schopni vést boj v kapitalistických podmínkách revoluční cestou. Musejí být také schopni dobře analyzovat, vyznat se v rozporech a nebojácně čelit útokům antikomunismu z vnějšku, ale i rozporům zevnitř strany. Také je pravdou, že socialismus a jeho přednosti, jsou pořád pro desítky až stovky miliónů lidí ve všech oblastech světa stále přitažlivé. V socialismu musíme také rovnoměrně řešit mnohem širší okruh úkolů. Také úroveň vědeckotechnické revoluce je určována podle aktuálního rozvoje člověka a jeho potřeb, jako výrobní síly a ne podle potřeb vládnoucí elity pro udržení moci a reprodukci kapitálu.

Otázek je ještě mnoho, ale tolik času a prostoru zde nemáme. Pro komunistické hnutí je důležité ubránit naše zkušenosti z již vykonané cesty budování socialismu a zachovat tuto »DNA Socialismu« pro budoucí generace. Zároveň však přímo hledět do blízké i daleké budoucnosti lidstva při stanovení a definování našich cílů a plánů.

Stanovení cílů strategických musíme činit tvůrčím způsobem, vědeckým pojetím a bez zasazení do jakékoli časové linie. Nesmíme také zapomenout, že »CESTA SVĚTÍ NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL«

Roman BLAŠKO