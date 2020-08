Školní střecha při renovaci

Poděkování z Luhanského Krásného Luče

Máme tady polovinu prázdnin a já mám milou povinnost poděkovat všem dobrým lidem, kteří přispěli na opravu střechy tělocvičny 5. základní a mateřské školy v Luhanském Krásném Luči, a sdělit jim, že jejich peněžní dar byl do posledního rublu využit a oprava střechy je hotova.

S vaší pomocí se vedení školy ve spolupráci s rodiči žáků podařilo zrekonstruovat pěkný kus střechy. Nyní budou malovat uvnitř tělocvičny, což je taky složité, protože výška stropů je šest metrů a je třeba sehnat vysoké lešení, což nebude vůbec jednoduché. Ale i to zvládnou. Děti se tak po prázdninách vrátí do zrekonstruované tělocvičny.

Paní ředitelka Ljudmila Anatoljevna Sevrjukovová ještě jednou moc děkuje všem, kdo přispěli, za obrovskou pomoc, jak finanční, tak hlavně morální.

My si tady ani nedokážeme představit, co to pro ně znamená, vědět, že na ně svět nezapomněl a že jsou lidé, kteří na ně, válkou zkoušené obyvatele Donbasu, myslí.

Lenka KUNČAROVÁ DÍTKOVÁ

FOTO – archiv autorky