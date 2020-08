Plať a zase plať

Nedá mi to, protože i já jezdím po Praze a musím někde parkovat, a tak mne nenechává v klidu expanze zón placeného stání v hlavním městě, které nabírá na síle. Řeklo by se »slepice také chtějí zobat pořád«. A když už není co, musí se jim zase přisypat. Nejnověji tak přibude »opravdu naštvaných« řidičů po rozšíření lichvářského parkovného v Praze 9 (Prosek, Střížkov, Krocínka, Poděbradská ulice, Nové Vysočany) a od druhé poloviny srpna končí legrace i v Praze 10.

Jak vidno, ještě stále je kde brát. No, ona ta pirátská strategie zní spíše »ber, kde ber, hlavně když poteče«, nicméně proč ne, když lid mlčí a statečně zpevňuje krční svaly pod tíhou onoho z vrchu nakydaného. Krky zatím stojí. Ó, lide český, ty máš ale výdrž. Také vás někoho napadlo, za co všechno bychom ještě mohli platit, aby loupežníci měli dostatek lupu? Což takhle posezení v parku na lavičce s pěknou modrou lajnou kolem nebo za pouhý průchod podchodem metra, nebo za přechod po přechodu zpět nebo za čekání na tramvaj... Radši nebudu psát žádné možnosti, protože jak se říká, rezervy ještě jsou. A nesmí se říkat, že je něco nemožné, protože se prý vždycky najde někdo, kdo to bude chtít realizovat. Už by bylo potřeba lidem srozumitelně a jednoduše vysvětlit, proč se v České republice posledních třicet let neděje nic jiného, než že se pořád všechno zdražuje a zpoplatňuje! I já to chci vědět.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM