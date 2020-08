Proč jsem neposkytl příspěvek

Nezisková organizace Lékaři bez hranic mi poslala žádost o příspěvek na její činnost. Zároveň s ní také »zpravodaj« o jejích aktivitách v místě, kam zamíří můj finanční příspěvek, kde tedy pomůže. Dosud jsem dostával informace o její činnosti v Africe nebo někde jinde, kde je pomoc velmi potřebná. Tentokrát šlo o tři oblasti Ukrajiny – Žitomirsko, Mykolajivsko a Doněcko, tedy v tomto případě o tu část oblasti, která je v držení ukrajinské vlády. Autor jednoho z článků ve »zpravodaji« popisuje, jak s mobilní vyšetřovnou, vlastně ordinací, se dostávají až k lidem, kteří bydlí jen několik stovek metrů od bojové linie.

Žádosti o příspěvek jsem tentokrát nepodlehl. Neměl jsem však možnost vysvětlit svůj postoj vedení zmíněné organizace. Proto tak činím nyní:

1. Ukrajina není rozvojová země. Má, nebo mohla by mít, co okolnímu světu nabídnout. Jenže zemi ovládli popřevratoví miliardáři a rozdělili si ji na enklávy, kde se musí postupovat podle nich. Dokonce i své malé armády k tomu zřídili. Peníze na pomoc, které přišly ze zahraničí, se většinou ztratily a nikdo nezjišťuje kam.

2. Majdan a nedodržení dohod s tehdy právoplatně zvoleným prezidentem Janukovyčem a »zelená« pro postbanderovce, všelijaké ty »Pravé sektory«, dovedly zemi do kolapsu a k polofašistickému zřízení, kde svoboda má takové limity, že by se za ně nemuseli stydět leckteří diktátoři. Proč země nevěnuje prostředky namísto na zbytečnou válku na východě na její zvednutí z bahna? Proč se málo stará o své obyvatelstvo a nezabezpečí zdravotní péči? Proč máme my, dárci ve střední Evropě, věnovat prostředky tam, kde jsou sice asi potřebné, ale jen proto, že někdo to, co na zdraví by mělo být věnováno, ukradl, nebo ho málo zajímá, co skutečně potřebují obyčejní Ukrajinci? Nemám, pokud jde o rozkrádání, na mysli organizaci Lékaři bez hranic.

Napadla mě však další otázka: Proč se nepomáhá také těm, kteří jsou na druhé straně bojové linie v Donbasu? Proč jenom jedněm? Oni totiž separatisty nejsou. Nebýt Majdanu a těch, kteří se tehdy protiprávně podporováni EU chopili vlády, nebyla by válka na východě Ukrajiny. Všechno má své politické pozadí. I bohužel pomoc organizace Lékaři bez hranic například v Doněcké oblasti, kterou ovládl pomajdanovský Kyjev.

Jaroslav KOJZAR