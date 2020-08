Všeho do času

V Polsku, stejně jako v baltských zemích a na Ukrajině, vládne období »obrazoborectví«. Svědčí o tom i poslední útok na sochu maršála Rokossovského, jež byla ukradena, a neznámí zloději jí uřezali hlavu. Tak ji našla polská policie. Nyní se údajně pátrá po těchto »únoscích«. Dal jsem si otázku, proč však v poslední době dochází k útokům na Rudou armádu a její velitele. Na Ukrajině jsou ničeny památníky na osvoboditele, jména ulic, nazvaných po jejich velitelích a hrdinech boje proti nacistické vojenské mašinerii, jsou měněna. Už prý nenaleznete místní název se jménem partyzánského velitele Kovpaka, generála Rybalka, z knihoven byla vyjmuta díla Olese Hončara.

Namísto toho naleznete v leckterých městech ulice se jmény Banderových druhů, a dokonce mu byl postaven pomník. V Lotyšsku byl odstraněn památník Lotyšským střelcům a už žádní mladí lidé před svatbou nejdou se poklonit umučeným v táboře Salaspils. Dnes ulicemi Rigy kráčejí potomci SSgrenadírů z jednotek, které vznikly v pobaltských zemích a postavily se po bok Himmlerovým tesákům, a tedy i vrahům ze Salaspils. A Polsko? Vzpomínáte na slova jednoho polského ministra, že vlastně Osvětim neosvobodila Rudá armáda, ale Ukrajinci? Prý památník na místě, kde byl zavražděn legendární generál Walter ze Španělské občanské války, tedy Karol Swierzcewski, byl odstraněn. Pilsudski je stavěn na roveň národního hrdiny Kosciuszka, národ je vychováván k nenávisti ke všemu ruskému. Proto i z lavic polských europoslanců padl návrh později schválené rezoluce EP odsuzující stejně nacismus jako »komunismus«.

Tendence nenávisti přešla i k nám. Neználci z »pirátského tábora«, fanatičtí členové Kalouskovy strany a militantní členové ODS, kteří stojí v čele několika pražských radnic, stejně jako Ukrajinci, Poláci a Pobalťané se pokoušejí změnit dějiny a fašisty či jejich představitele glorifikovat. U nás jde o »vlasovce« a jejich hrdinou roli při osvobození Prahy, o odstraňování či poškozování památek na osvobození. Např. o odvezení památníku se sochou maršála Koněva, jemuž velel, jenž byl vlastně poděkováním všem vojákům frontu, který nejen pomáhal dobýt Berlín, ale jeho vojáci také osvobodili značné území Čech.

Proto se ptám, co je to za lidi, kteří zapomínají, co se skutečně v minulosti stalo, a že naši předci přísahali navždy věrnost osvoboditelům? Nic nepamatují a přitom znají jenom nenávist. Minulost se však změnit nenechá. Jen na čas převyprávět. Škoda jen, že tato zloba zasahuje současnou mladou generaci. Ale jak se říká, »všeho do času«...

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice