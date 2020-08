Egy vagy kettő?

Ve Francii, je to již půl roku, schválili nový školský zákon, který upravuje mimo jiné i to, jakým způsobem se budou do dotazníků zapisovat rodiče. Abychom opět byli korektní a možná ještě korektnější a dost možná nejkorektnější a nejohleduplnější na celém světě. Abychom nezpůsobili trauma čtyřprocentním rodičům, pak se máme (v budoucnu jistě i my) zapsat do kolonek ne otec a matka, ale rodič jedna a rodič dva. Rozumím problému, že dva gayové budou asi doma mít hádku o to, kdo bude v kolonce mamka, a stejně tak obráceně dvě lesby v kolonce taťka.

Proč mám být rodič jedna, nebo rodič dva? Nechápu, proč bych se měl takto ponižovat a nebýt tátou. Proč nemůže být kvůli menšině maminka maminkou a má se podle doktríny bizarní LGBT menšiny do dotazníků zapisovat jako jednička nebo dvojka? Myslím, že jsem dost tolerantní člověk. Nech mě žít a nechám žít já tebe. V životě jsem se setkal s mnoha gayi a lesbami a nikdy jsem se k nim nechoval jakkoli odtažitě, a myslím, že téměř nikdo z nás, tedy pokud má v hlavě mozek.

Je ovšem pravda, že čím dál tím víc, jak se k nám tyto nesmysly blíží, tím víc začínám odtažitý být. Docela mám strach sám ze sebe, co se mnou udělá ve vztahu ke gayům a lesbám a co já vím čeho všeho, až se k nám tahle pitomina dostane.

Už teď jsem se přistihl, že mám trošku sympatie s Orbánem, coby maďarským premiérem a vlastně takovým tím ochráncem tradičních hodnot. Dříve jsem si říkal, že to přehání, ale teď už ve většině případů s ním souhlasím. A obráceně mám velké antipatie ke slovenské prezidentce Čaputové. Nejspíš to je tím čaputovodičem Sorosem a jejím multikulti jednáním, které je bez jakékoli hrdosti.

Nějak sem prostě nepatřím. Když jsem viděl promenovat se ony bizarní postavičky vloni při pochodu Prague Pride, nijak mě to nepohoršovalo, ale dnes jsem rád, že jsou na lodičkách a ostrůvcích, což je jediné pozitivum koronaviru. Dnes, když vidím černocha, přemýšlím, jestli si nemám kleknout, stejně jako ti pokrytci v Americe.

Asi emigruji do Maďarska, tam budu Apu (Táta), a ne egy vagy kettő (jedna nebo dva).

Pavel JÁCHYM