Nemocných přibývá, hygienici zatím klidní

Epidemiologická situace v ČR je podle hygieniků dobrá. Dokonce i v Moravskoslezském kraji proto zmírnili řadu omezujících opatření, s výjimkou Frýdecko-Místecka. Denní přírůstek potvrzených případů se ale tento týden v celé ČR drží nad dvě stovky. Dál roste počet aktuálně nemocných, kterých je nyní rekordních 5232.

Dvoustovkové nárůsty, to je podobné tempo jako na jaře v době, kdy v zemi platil nouzový stav a omezení volného pohybu, podnikání a každodenních aktivit. Podle ministerstva zdravotnictví však k panice není důvod, neboť pro vývoj epidemie je klíčové, že se výrazně nemění počet hospitalizovaných a těch, kteří vyžadují intenzivní péči, zdůraznil úřad. V nemocnicích se s koronavirem podle posledních údajů léčilo jen 121 pacientů, z toho 15 bylo v těžkém stavu.

Ministerstvo zdravotnictví též uvedlo, že bezmála 12 tisíc Čechů se už z nákazy vyléčilo, což je zhruba 68 procent z nakažených. 388 lidí s koronavirem zemřelo.

Výrazně nejpostiženějším okresem zůstává Frýdecko-Místecko, kde připadá v přepočtu na 100 tisíc obyvatel téměř 78 nových případů COVID-19 za posledních sedm dní. Karvinsko registruje za uplynulý týden zhruba 23 nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, Prachaticko a Praha přes dvacet. Další okresy se pohybují pod dvaceti případy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Nulový je tento údaj v okresech Rokycany, Děčín a Jeseník.

Moravskoslezští uvolňují pravidla

Moravskoslezští hygienici usoudili, že nemá smysl dále držet přísná opatření v celém kraji, a tak úderem dvanácté hodiny změnili například pravidla pro provoz koupališť. »V případě umělých koupališť byla stanovena jednotně kapacita všech umělých koupališť, která bude odrážet velikost daného umělého koupaliště, a to tak, že se vypouští maximální počet osob 500, nicméně zůstává zachován limit v podobě deseti metrů čtverečních na osobu,« uvedli hygienici. Podle nich provozovatel musí zajistit osobu, která bude na stanovená pravidla dohlížet. Chybět na koupalištích nesmí dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky.

Rozvolnění opatření se dočkali také sportovci, kteří nově mohou sundat roušky nejen na hromadných akcích, ale také ve vnitřních prostorách. »V případě venkovních hromadných akcí a v případě vnitřních prostor se nově stanoví výjimka z nošení roušek pro sportovce v rámci organizovaného tréninku nebo zápasu, soutěže a podobně,« uvedli hygienici.

Hygienici rovněž přesněji specifikovali sociální zařízení, kde není možné přijmout klienta bez negativního testu na COVID-19. Ředitelka krajských hygieniků Pavla Svrčinová řekla, že tak chtějí vyjít vstříc například krizovým centrům, kde lidé potřebují přenocovat jen krátkodobě. Povinnost mít negativní test je tak v zařízeních s dlouhodobým pobytem, jako jsou například domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem či chráněné bydlení.

Více testů na Prachaticku

Jihočeští hygienici mají nejvíce práce na Prachaticku, konkrétně v prachatické firmě Intica Systems, v níž se před dvěma týdny objevilo ohnisko nákazy koronaviru. Od té doby hygienici zaznamenali čtyři desítky případů nového typu koronaviru navázaných na tuto společnost, řekla ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Chystají novou sadu testů. »Otestujeme zase přibližně čtyři stovky zaměstnanců. Uvidíme, co nám nové výsledky ukážou,« uvedla. V minulých týdnech testovali zaměstnance a lidi z okolí firmy ve dvou vlnách.

Intica Systems, která vyvíjí a vyrábí spínací techniku pro automobilový průmysl, musela před dvěma týdny po vypuknutí nákazy úplně zastavit provoz. V minulých dnech hygienici povolili částečné obnovení výroby. V Jihočeském kraji podle údajů hygieniků momentálně zůstává 152 pacientů s koronavirem. Kromě prachatického epicentra se v minulých dnech objevilo menší ohnisko také v Mladé Vožici na Táborsku, kde se postupně nakazilo 18 lidí. »Zřejmě jako první pacient tam byla poštovní doručovatelka,« uvedla Kotrbová.

Praha může přitvrdit

Třetí nejpostiženější oblast, Praha, oznámila, že zřídí nové odběrové a testovací místo přímo na Václavském náměstí. Otevřeno bude v pátek 14. srpna a určeno by mělo být primárně pro turisty. Platit budou na místě a výsledek by měli znát do dvou hodin. Pražský magistrát plánuje otevřít nová odběrová místa také v pěti městských částech. Od září by mohlo být také opětovně zavedeno povinné nošení roušek ve všech vozech MHD, upozornil Pražany náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). »Pokud by se situace dále zhoršovala, je možné i znovuzavedení nošení roušek i ve veřejných uzavřených prostorech,« dodal náměstek. V Praze jsou nyní roušky povinné v metru a v pobytových a nepobytových zdravotnických zařízeních, tedy například v lékárnách, v čekárnách u lékaře a v nemocnicích.

Aféra prominentního strážníka

Praha řeší i jeden kuriózní případ. Jeden z pražských strážníků umístil na internetové stránky městské policie článek o zkušenostech svého syna, který se nakazil koronavirem v klubu Techtle Mechtle. Podle článku měla rodina problémy s pozdním kontaktováním od hygieniků a testy na COVID-19 si nakonec zajistila sama. Článek byl po kritice náměstka Hlubučka stažen. »Pokud se to týká blízké rodiny, člověk někdy může jednat pod tlakem okolností ne úplně racionálně,« dodal. Podle něj ale takové věci nepatří na oficiální komunikační kanály městské policie. Náměstek řekl, že přesto nebude vyvozovat žádné personální důsledky. Šlo podle něj o vysoce postaveného člena vedení strážníků. O stažení příspěvku z webu strážníků žádala i středočeská krajská hygienická stanice.

K samotné v článku popsané zkušenosti hlavní hygienička Jarmila Rážová řekla, že »je třeba posuzovat celý kontext věci, nikoliv zobecnit jeden případ«.

