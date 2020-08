Ilustrační FOTO - Pixabay

Vyvolá zkáza v Libanonu změnu režimu?

Mohutná úterní exploze v libanonském hlavním městě Bejrútu si podle poslední bilance před naší uzávěrkou vyžádala nejméně 137 mrtvých a 5000 zraněných. Podle informací české diplomacie mezi oběťmi nejsou čeští občané.

Příčina výbuchu, který vyvolal otřesy srovnatelné se zemětřesením o síle 3,5 stupně, se vyšetřuje. Úřady incident v přístavu přičítají explozi tun uskladněného dusičnanu amonného. Donald Trump věren svým nesmyslným výrokům o čemkoli jako jediný prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou zřejmě pumový útok, což ale zdroje z amerického ministerstva obrany nepotvrdily a mnozí experti takovou možnost odborně vlastně vyloučili. Trump si ale dál jako kůl v plotě vede svou.

Nouzový stav

Libanonská vláda vyhlásila v hlavním městě 14denní nouzový stav, takže bezpečnostní úkoly převzala armáda. Nařídila také umístit do domácího vězení zaměstnance přístavu odpovědné za zničený sklad.

Běžní Libanonci tragédii nicméně připisují často právě vládě, proti níž lidé demonstrovali od loňského října. Na sociálních sítích se znovu objevily ostré výpady proti vládě typu Odejděte všichni, jste zkorumpovaní, nedbalí, ničemní, nemorální. Nejenom obyčejní lidé, ale někteří politici a rovněž organizace Amnesty International požadují nezávislé vyšetření tragédie.

Hlavní ulice v centru Bejrútu jsou stále plné trosek a poškozených aut. Ministr zdravotnictví Hamad Hasan řekl, že je jeho úřad zavalen telefonáty lidí, kteří stále své blízké pohřešují. Řada raněných si zranění podle AP ošetřila sama, protože nemocnice jsou přeplněné.

300 000 bezdomovců

Bejrútský guvernér Marván Abbúd řekl, že škody mohou dosahovat i pět miliard dolarů (110 miliard korun) a že až 300 000 lidí kvůli poškozeným domům ztratilo střechu nad hlavou. Na sociálních sítích vznikla velmi rychle databáze Libanonců, kteří nabízejí přístřeší, lůžka a další pomoc.

České ministerstvo zahraničí neinformovalo o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Velvyslankyně v Libanonu Michaela Froňková v České televizi řekla, že zasažena byla všechna velvyslanectví, která sídlí v centru. Má informace o zraněných představitelích německé, nizozemské či řecké ambasády. Mezi oběťmi výbuchu a tlakové vlny jsou podle čerstvějších informací právě zaměstnankyně německé ambasády či francouzský architekt. Nizozemsko ohlásilo vážné zranění manželky nizozemského velvyslance. České velvyslanectví ale sídlí na opačné straně Bejrútu než přístav.

Ambasáda ČR kontaktovala všech 24 českých občanů v Libanonu, kteří se registrovali v české databázi cestovatelů Drozd, samy se na ni obrátily další tři ženy. Všichni čeští občané jsou podle velvyslankyně v pořádku. Froňková také doporučila českým občanům, aby Libanon opustili. Letiště v Bejrútu je podle ní stále v provozu a aerolinky Lufthansa nebo Turkish Airlines stále vypravují svá letadla.

Podle slovenské diplomacie nejsou mezi oběťmi nebo zraněnými slovenští občané. Tlaková vlna exploze podle mluvčího ministerstva zahraničí ale poškodila i budovu, v níž má slovenské zastoupení pronajaté prostory.

Podle AP šlo nejsilnější výbuch, který kdy Bejrútem otřásl. Město bylo přitom v letech 1975-90 dějištěm občanské války, čelilo konfliktům se sousedním rozpínajícím se Izraelem a několika teroristickým útokům.

První jiskra?

Stále se neví, co bylo první jiskrou, která rozpoutala následný výbuch v přístavu šest let skladovaného ledku. Libanonská televize LBCI uvedla, že explozi mohla způsobit jiskra ze sváření. Svářeči se v úterý snažili uzavřít otvor, jímž se dalo do skladu dostat. Stále se ale mluví i o zábavní pyrotechnice.

Bezpečnostní složky přístav a okolí uzavřely a na místo přijely buldozery, které odklízejí trosky.

Čeští hasiči, kteří ve středu večer přiletěli do Libanonu pomáhat s hledáním lidí v troskách, byli po několikahodinovém zdržení odpoledne nasazeni do akce. Jejich mluvčí Nicole Studená sdělila, že skluz mají na svědomí průtahy ze strany libanonské armády. Vzhledem k tomu, že s přibývajícími hodinami klesá naděje na nalezení dalších přeživších, budou podle ní hasiči pracovat bez ustání. Úsek, který českému týmu vyznačila libanonská armáda, jsou objekty přímo v přístavu.

Macron v Libanonu

Francouzský prezident Emmanuel Macron přiletěl do Bejrútu jako první zahraniční státník, aby prošel zničenými ulicemi Bejrútu dva dny poté, co mohutný výbuch v tamním přístavu dorazil už tak strádající zemi. Shromážděný dav francouzského prezidenta mezitím vyzýval, aby pomohl ukončit současný podle něj zkorumpovaný politický režim. »Vidím ve vašich tvářích emoce, smutek, bolest. Proto jsem tady,« řekl Macron jedné skupině, s jejímiž členy si podal ruku na ulici plné trosek. V černé kravatě na znamení smutku a v doprovodu své ochranky slíbil, že nechá do Libanonu poslat více lékařského vybavení a další pomoci. Dav kolem něj přitom skandoval »Revoluce!« a »Lidé chtějí pád režimu«.

»Co je tady ale také zapotřebí, je politická změna. Tato exploze by měla být začátkem nové éry,« uvedl na to konto Macron. »Pane prezidente, jste v ulici Generála Gourauda, který nás osvobodil od Osmanů. Osvoboďte nás od stávajících úřadů,« vyzval Francii jakožto bývalou koloniální mocnost v Libanonu další účastník davu. Po návštěvě lékárny poškozené výbuchem Macron zopakoval lidem: »Chápu váš hněv, nejsem tu, abych podepsal bianko šek režimu.«

Evropská unie každopádně už přislíbila 33 milionů eur (téměř 865 milionů Kč) na pomoc Bejrútu. Po telefonickém rozhovoru mezi předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou a libanonským premiérem Hasanem Dijábem o tom informoval web EK.

Pro dodatečné financování rekonstrukce Bejrútu se uskuteční také dárcovská konference, uvedla agentura AFP s odvoláním na unijní zdroj. Uvolnění 33 milionů eur podle EK umožní pokrýt okamžité potřeby záchranných a zdravotnických služeb.

Evropské země se vůbec rychle mobilizovaly na pomoc Libanonu. Například Itálie poskytla vojenské plavidlo s lékařským vybavením. Dohromady bylo podle ČTK mobilizováno také kolem 250 hasičů, kteří se specializují na záchranné a pátrací operace.

S velvyslankyní Libanonu v ČR Rúlou Hamdánovou se v Praze sešel náměstek ministra Jakub Kulhánek. »Poděkovala za pomoc a předala seznam potřebných léků a lékařských pomůcek. Zásilku bychom mohli poslat příští týden. Prověříme i možnost vyslání lékařů,« uvedl úřad na Twitteru.

(rj)