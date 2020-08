Ilustrační FOTO - Pixabay

Slovinci znovu utáhli šrouby

Slovinsko znovu zařadilo Českou republiku mezi středně rizikové státy z hlediska rizika nákazy koronavirem. Po vstupu do země je pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Pokud zemí jen projíždějí, omezení se na ně nevztahuje, tranzit ale nesmí přesáhnout 12 hodin.

Lidé, kteří si ve Slovinsku rezervovali ubytování do čtvrtka 6. srpna, nemusí do karantény, pokud předloží negativní test na COVID-19.

Slovinsko už na začátku července kvůli růstu počtu případů nemoci v Česku zařadilo celou zemi mezi středně rizikové státy. O pár dní později pak Lublaň toto omezení zmírnila, když za středně rizikový označila jen Moravskoslezský kraj. Od 17. července pak mohli Češi jezdit do Slovinska bez omezení. S účinností od 6. srpna 2020 byla Česká republika opět zařazena na takzvaný žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se 14denní karanténě po vstupu do Slovinska. Přes Slovinsko řada českých turistů cestuje do Chorvatska.

Ve Slovinsku je nyní několik set Čechů. Zájem o cesty Čechů, kteří plánovali do Slovinska vyrazit, pravděpodobně kvůli čtrnáctidenní karanténě opadne.

»Zařazení České republiky Slovinskem na seznam středně rizikových zemí je výsledek nezvládnuté komunikace ministerstva zdravotnictví,« řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Podle Papeže si ČR zavařila svými podrobnými statistikami nemocných. Uvádět bychom podle Papeže měli pouze počet nakažených koronavirem, kteří se léčí v nemocnicích. Mnoho zemí nově potvrzené případy podle něj nezveřejňuje. Možnost jednání se Slovinskem o vrácení ČR na seznam bezpečných zemí není podle Papeže pravděpodobná.

Omezení pro Čechy zavedlo i Norsko – od půlnoci musejí po vstupu do této skandinávské země strávit deset dní v karanténě. Oslo zařadilo Česko společně s Francií, Švýcarskem a Monakem do červené kategorie na svém semaforu kvůli nepříznivému vývoji epidemické situace.

(ste)