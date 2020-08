Neurvalost, vulgarity, lži - denní chléb starosty Novotného

Témata se hledají těžce. V horkém létě je většinou pravdou, že ve veřejném prostoru bývá nouze o atraktivní témata. A když nejsou, najdou se »koumesové«, kteří se je zdatně snaží vytvořit. Rádi se k nim přidávají lidé typu řeporyjského starosty, člena ODS, Novotného. Jeho poslední výplod, ve kterém napadá vyjádření těch, kteří se zastali generála Ludvíka Svobody, je opravdu za hranou elementární slušnosti.

Možná by bylo dobré skutečně prostudovat historická fakta a životopis Ludvíka Svobody. Rozhodně nepatří, ani nikdy nepatřil mezi zrádce našeho národa. Naopak, obrovskou měrou se podílel na osvobození republiky ze spárů nacistických okupantů. V bojích tehdy padly miliony lidí. Celý svět na toto peklo, které tehdejší Německo rozpoutalo, dodnes nezapomněl. Vyjádření moderátora jednoho ze sledovaných televizních pořadů vůči generálu Svobodovi bylo neadekvátní, urážející a v podstatě dehonestující všechny, kteří položili své životy za naši svobodu.

Pavel Novotný ve funkci starosty zneužívá veškeré možné vstupy do veřejného prostoru a snaží se napadat ty, kteří s jeho scestnými názory nesouhlasí. Vulgarismy, které naposled použil vůči prvnímu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěchu Filipovi, jsou nejen přes čáru, ale také zajisté právně postižitelné.

V současné době máme k řešení hodně problémů, které jsou pro občany podstatné. A tak si říkám, že zabývat se nedůležitým řeporyjským starostou je ztráta času. Otázkou je, zda si to Pavel Novotný nevysvětluje po svém. Nepochopitelný postoj má předseda ODS Fiala. Na vyjádření Novotného nereaguje a dělá mrtvého brouka. Diskuse je samozřejmě možná, ovšem v mezích slušnosti a respektování názorů každého jednotlivce. Na to by neměl nikdo zapomínat. Zvláště, má-li předseda ODS plná ústa mentorování o tom, jak by se měli politici chovat. Zamést by si měl před vlastním prahem a začít může u člena ODS Novotného. Sociální sítě se totiž hemží jeho vulgarismy. Terčem se stávají ti, kteří nehodlají kývat hlavou na jeho výmysly.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM